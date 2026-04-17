CSGT phạt đơn vị thi công trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 16.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử lý một đơn vị thi công trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, mức phạt lên đến 14 triệu đồng do vi phạm quy định bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.



Theo cơ quan chức năng, trước đó vào lúc 17 giờ 10 ngày 12.4, tại Km16+500 (đoạn qua xã An Phước, TP.HCM), trong quá trình thi công mở rộng tuyến, đơn vị thi công thuộc Tổng công ty CP XNK và XD V.N không bố trí nhân sự có chuyên môn để hướng dẫn, điều tiết giao thông theo phương án đã được phê duyệt.

Đơn vị thi công trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không bố trí nhân viên có chuyên môn để hướng dẫn, điều tiết giao thông bị CSGT xử phạt

Việc thiếu lực lượng điều tiết đã khiến khu vực này xảy ra tình trạng ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào khung giờ cao điểm chiều.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, một xe trộn bê tông đã đi vào cao tốc từ điểm mở nhưng không có lực lượng hướng dẫn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Căn cứ Nghị định 336/2025/NĐ-CP, hành vi không tổ chức hướng dẫn giao thông theo phương án được duyệt trong quá trình thi công trên đường cao tốc bị xử phạt từ 10 - 14 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện đơn vị thi công trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thừa nhận vi phạm, đồng thời cam kết nhanh chóng khắc phục các tồn tại và chấp hành quyết định xử phạt.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương bổ sung đầy đủ lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông, lắp đặt hệ thống biển báo, rào chắn và các thiết bị cảnh báo cần thiết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công trên tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn này.