Cao tốc TP.HCM - Vân Phong thiếu trạm dừng, tài xế lưu ý dịp 30.4 - 1.5

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, lưu lượng xe trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong dự báo tăng mạnh. Tuy nhiên, toàn tuyến dài 463 km hiện vẫn thiếu trạm dừng nghỉ đầy đủ dịch vụ, khiến nhiều tài xế dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, thiếu nhiên liệu nếu không chủ động từ trước.



Cao tốc TP.HCM - Vân Phong dài 463 km nhưng hiện đang thiếu trạm dừng nghỉ đầy đủ dịch vụ ẢNH: NHẬT THỊNH





Danh sách trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong

Dù là tuyến huyết mạch nhưng cao tốc TP.HCM - Vân Phong hạ tầng trạm dừng nghỉ vẫn chưa đồng bộ. Hiện chỉ đoạn TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có trạm dừng tương đối đầy đủ dịch vụ tại Km41+200, nhưng trạm xăng đang tạm ngưng hoạt động. Các đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo có trạm nhưng chưa hoàn thiện, còn hạn chế về mặt bằng và dịch vụ.

Đáng chú ý, nhiều đoạn dài như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm, Nha Trang - Vân Phong chỉ có trạm dừng tạm, không có cây xăng, khiến khoảng cách giữa các điểm tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi kéo dài. Điều này gây áp lực lớn cho tài xế, đặc biệt trong các hành trình dài xuyên tỉnh.

Tình trạng trạm dừng nghỉ trên từng đoạn cao tốc mà tài xế cần nắm rõ trước khi xuất phát:

TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (khoảng 51 km) : Đây là đoạn có điều kiện tốt nhất hiện nay, với trạm dừng tại Km41+200 (cả hai chiều), có ăn uống, vệ sinh, bãi đậu xe. Tuy nhiên, trạm xăng đang bảo trì, tạm ngưng cung cấp nhiên liệu, tài xế không nên chủ quan.

Phan Thiết - Dầu Giây (99 km): Có trạm dừng tại Km47+500 nhưng vẫn đang hoàn thiện, vừa khai thác vừa xây dựng, mặt bằng hạn chế. Dịch vụ có nhưng chưa đầy đủ, đặc biệt chưa ổn định về tiếp nhiên liệu.

Phan Thiết - Vĩnh Hảo (101 km): Có trạm tại Km205+092, cung cấp ăn uống, vệ sinh, nhưng trạm xăng và trạm sạc xe điện chưa hoàn thiện, chưa hoạt động đầy đủ.

Cam Lâm - Vĩnh Hảo (gần 80 km): Chỉ có trạm dừng tạm tại Km113 và Km33+500. Các điểm này chỉ phục vụ ăn uống, vệ sinh, không có cây xăng, tài xế phải tính toán nhiên liệu từ trước.

Nha Trang - Cam Lâm (48 km): Có trạm dừng tạm, tương tự, chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản, không có tiếp nhiên liệu.

Nha Trang - Vân Phong (hơn 83 km): Có trạm tạm tại Km334+800, chỉ có ăn uống, vệ sinh, không có xăng dầu. Đây là đoạn dài, tài xế cần đặc biệt lưu ý nếu di chuyển xuyên tuyến.

Trạm dừng nghỉ tại Km47+500 vẫn đang hoàn thiện, mặt bằng hạn chế ẢNH: NHẬT THỊNH

Có thể thấy, tổng thể toàn tuyến dài 463 km nhưng hiện chỉ có một trạm dừng tương đối hoàn chỉnh, các trạm còn lại hoặc chưa hoàn thiện hoặc chỉ là tạm thời. Khoảng cách giữa các điểm dừng vì vậy khá xa, có thể lên đến hàng trăm km nếu không tính toán trước.

Theo CSGT, đây là nguyên nhân khiến nhiều tài xế rơi vào tình trạng buồn ngủ nhưng thiếu trạm dừng nghỉ hoặc gần hết xăng nhưng chưa đến trạm tiếp nhiên liệu.

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã xử phạt 119 trường hợp dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định cùng 493 trường hợp dừng, đỗ xe nơi có biển cấm.

Tài xế cần lưu ý gì khi chạy trên cao tốc thiếu trạm dừng nghỉ?

Lực lượng CSGT cho biết đã tăng cường tuần tra khép kín, đặc biệt vào ban đêm. Khi phát hiện xe có dấu hiệu lạng lách, đánh lái không ổn định, tài xế buồn ngủ, sẽ ra hiệu dừng xe để kiểm tra, hỏi về hành trình, thời gian lái xe, tình trạng sức khỏe.

Từ đó, CSGT hướng dẫn tài xế đến điểm dừng gần nhất hoặc khuyến cáo rời cao tốc tại các nút giao để nghỉ ngơi an toàn.

CSGT liên tục tuần tra trên cao tốc để kéo giảm tai nạn giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT khuyến cáo, trước khi lên cao tốc TP.HCM - Vân Phong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 - 1.5, tài xế cần kiểm tra kỹ phương tiện, đặc biệt là xăng dầu, không để xe gần cạn nhiên liệu. Đồng thời, tài xế nên chủ động xác định trước các điểm dừng nghỉ hoặc nút giao để có phương án nghỉ hợp lý.

Trong quá trình di chuyển, nếu có dấu hiệu buồn ngủ, tài xế cần rời cao tốc ngay tại nút giao gần nhất để nghỉ, tuyệt đối không dừng xe tùy tiện trên làn khẩn cấp. Trường hợp gặp sự cố, phải đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo cách xe tối thiểu 150 m, rời khỏi xe và đứng sau lan can an toàn, đồng thời liên hệ hotline 1900.8099 để được hỗ trợ.

CSGT nhấn mạnh, trên cao tốc, chỉ một giây mất tập trung hay một cái gật đầu vì buồn ngủ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chủ động nghỉ đúng nơi, đúng lúc là cách đơn giản nhất để bảo vệ an toàn cho chính mình trong hành trình dài dịp lễ.