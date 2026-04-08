CSGT hóa trang xử phạt trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong: Gần 100 trường hợp mỗi ngày

Mới đây, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, chỉ trong 3 phút CSGT hóa trang trên cao tốc, lực lượng đã phát hiện, ghi hình 2 tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Ngoài mặc trang phục CSGT ghi hình xử phạt, CSGT cũng mặc thường phục, ngồi trên xe biển số trắng chạy lẫn trong dòng phương tiện ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT hóa trang, tài xế không kịp nhận ra

Trả lời PV Thanh Niên, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, lực lượng đã triển khai biện pháp "hóa trang". CSGT mặc thường phục, ngồi trên các ô tô biển số trắng chạy lẫn trong dòng phương tiện, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình trực tiếp vi phạm.

Với cách làm này, người tham gia giao thông gần như không thể nhận biết sự hiện diện của lực lượng chức năng. Điều đó cũng đồng nghĩa, trên cao tốc, không cần thấy CSGT mà chỉ cần vi phạm là đã bị ghi nhận.

Theo quy định, hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khi phát hiện vi phạm, CSGT có thể báo cho chốt kiểm soát gần đó để dừng xe hoặc phạt nguội ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng chức năng cảnh báo, ở tốc độ 100 km/giờ, chỉ cần rời mắt khỏi đường 1 giây, xe đã lao đi gần 30 m. Nếu mất tập trung 2 - 3 giây khi "lướt điện thoại", quãng đường mất kiểm soát có thể lên đến hàng chục mét.

Trong khoảng thời gian đó, tài xế gần như không có phản xạ để xử lý tình huống bất ngờ, rất dễ dẫn đến lệch làn hoặc va chạm dây chuyền.

CSGT hóa trang xử phạt để nâng cao ý thức giao thông

Không chỉ lỗi dùng điện thoại, CSGT còn tập trung xử lý các hành vi nguy hiểm khác như chuyển làn không bật tín hiệu, dừng đỗ sai quy định, không đặt hoặc đặt sai cảnh báo khi xe gặp sự cố.

Đặc biệt, trên toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, việc kiểm soát tốc độ cũng được tăng cường bằng hình thức mật phục 24/24, liên tục thay đổi vị trí kiểm tra.

Theo lực lượng chức năng, một thực tế phổ biến là nhiều tài xế chỉ chấp hành khi thấy CSGT. Khi không có lực lượng trên đường, hành vi vi phạm lại tái diễn, đặc biệt là lỗi sử dụng điện thoại, chuyển làn ẩu hoặc dừng đỗ sai quy định. Việc CSGT hóa trang vì thế được triển khai nhằm thay đổi tâm lý này.

Gần 100 trường hợp vi phạm mỗi ngày mà CSGT phát hiện qua hình thức hóa trang ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 chia sẻ: "Việc CSGT hóa trang nhằm thay đổi tâm lý người tham gia giao thông, để họ nhận thức rằng ở bất kỳ đâu trên tuyến cũng có thể có lực lượng chức năng, từ đó không dám vi phạm. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao ý thức chấp hành, bởi khi còn tâm lý e ngại bị xử phạt thì tài xế mới tuân thủ nghiêm quy định".

Theo đó, các tổ công tác sử dụng xe dân sự, di chuyển liên tục, bám sát dòng phương tiện. Thiết bị ghi hình được sử dụng để thu thập chứng cứ rõ ràng, phục vụ xử lý trực tiếp hoặc phạt nguội.

CSGT cũng lưu ý, toàn tuyến hiện đã được phủ kín camera phạt nguội. Kết hợp với lực lượng tuần tra hóa trang, việc kiểm soát không còn phụ thuộc vào chốt cố định, mà diễn ra liên tục trên toàn tuyến.

Thực tế cho thấy, tai nạn trên cao tốc thường có hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không có cơ hội sửa sai. Với xe khách, hành vi chạy quá tốc độ hay "chạy ép" để đón khách còn nguy hiểm hơn, bởi rủi ro không chỉ dừng ở tài xế mà liên quan đến nhiều hành khách và phương tiện khác.

CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải cần giám sát chặt chẽ tài xế qua thiết bị định vị GPS, xử lý nghiêm vi phạm để phòng ngừa tai nạn.

Từ ngày 15.3 - 7.4, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CSGT đã lập biên bản trực tiếp 900 trường hợp, phạt tiền hơn 3,77 tỉ đồng. CSGT cũng gửi thông báo phạt nguội cho 868 trường hợp, phạt tiền ước tính gần 4,94 tỉ đồng. Như vậy, tổng tiền xử phạt trên tuyến ước tính hơn 8,7 tỉ đồng chỉ trong chưa đầy 1 tháng.



