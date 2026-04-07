Ngồi ghế sau không thắt dây an toàn vẫn bị phạt, tài xế cũng liên đới trách nhiệm

Không ít người cho rằng ngồi ghế sau không bắt buộc thắt dây an toàn, nhưng thực tế quy định đã áp dụng và bị xử phạt.

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 4, lực lượng CSGT đã liên tiếp phát hiện nhiều xe khách có hành khách không thắt dây an toàn khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngồi sau xe không thắt dây an toàn thì cả người vi phạm và tài xế cùng bị phạt ẢNH: C08

Cụ thể, lúc 16 giờ 35 ngày 6.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) kiểm tra một xe khách do tài xế N.V.K. (42 tuổi, ở Tây Ninh) điều khiển và phát hiện 3 hành khách không thắt dây an toàn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý.



Trước đó, lúc 10 giờ 15 ngày 5.4, CSGT dừng kiểm tra xe khách do tài xế H.V.H. (53 tuổi, ở Đồng Tháp) điều khiển trên cùng tuyến cao tốc và phát hiện 3 hành khách vi phạm tương tự. Với lỗi "chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn", tài xế bị xử phạt 900.000 đồng.

Không chỉ tài xế, 3 hành khách trên xe cũng bị lập biên bản, mỗi người bị phạt 375.000 đồng do không thắt dây an toàn theo quy định.

Trước đó một ngày, vào 15 giờ 40 ngày 4.4, CSGT cũng phát hiện 3 hành khách trên xe khách do tài xế N.T.T. (42 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển không thắt dây an toàn và đã xử lý theo quy định.

Không thắt dây an toàn, nguy hiểm rình rập

Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn có thói quen không thắt dây an toàn, đặc biệt khi ngồi ghế sau hoặc di chuyển quãng đường ngắn. Tuy nhiên, theo CSGT, trên cao tốc nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao thì hành vi này tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết nhiều vụ tai nạn thời gian qua cho thấy rõ hậu quả khi không sử dụng đầy đủ các thiết bị bảo vệ trên ô tô.

Đơn cử, ngày 24.2.2021 tại Lâm Đồng, một ô tô 7 chỗ khi xuống dốc đã va chạm vào lan can bê tông. Vụ việc khiến 4 người trong gia đình bị thương nặng; trong đó, một cháu bé 7 tuổi không qua khỏi do chấn thương quá nặng trên đường đi cấp cứu.

Tương tự, ngày 14.7.2023, một ô tô 4 chỗ va chạm với xe tải tại TP.Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Trên xe có 4 người, gồm 2 phụ nữ và 2 bé gái. Cú va chạm mạnh khiến nữ tài xế và một cháu bé tử vong tại chỗ.

Theo chuyên gia giao thông, khi xảy ra va chạm, người không thắt dây an toàn có thể bị văng mạnh về phía trước, va đập vào kính, ghế trước hoặc thậm chí bị hất ra ngoài xe. Lực tác động ở tốc độ cao có thể gây chấn thương sọ não, gãy xương, tổn thương nội tạng, thậm chí tử vong.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tuần tra, xử lý xe vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, người không thắt dây còn có thể va vào những người khác trong xe, làm tăng mức độ thương tích cho toàn bộ hành khách.

Dây an toàn được thiết kế để giữ cơ thể cố định trên ghế, giúp giảm lực tác động khi xảy ra tai nạn. Đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong và chấn thương nặng.

Đáng chú ý, túi khí chỉ phát huy hiệu quả khi người ngồi đã thắt dây an toàn đúng cách. Nếu không, túi khí thậm chí có thể gây chấn thương nghiêm trọng.

Quy định thắt dây an toàn hiện nay ra sao?

Theo quy định, người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây an toàn tại những chỗ có trang bị dây an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. Việc không chấp hành không chỉ bị xử phạt mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng.

CSGT khuyến cáo, để bảo đảm an toàn, tài xế cần nhắc nhở và kiểm tra hành khách trước khi xe lăn bánh. Mỗi người cũng cần hình thành thói quen thắt dây ngay khi lên xe, không phân biệt quãng đường dài hay ngắn.

Thực tế đã chứng minh, chỉ một thao tác nhỏ như thắt dây an toàn có thể quyết định sự sống còn trong tích tắc. Trên cao tốc, nơi tốc độ cao luôn đi kèm rủi ro lớn, sự chủ quan có thể phải trả giá bằng chính tính mạng.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi chở người trên xe không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy thì bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng. Nghị định này cũng quy định người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại ví trị có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy thì bị phạt từ 350.000 - 400.000 đồng.