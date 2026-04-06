Vi phạm trên cao tốc, tài xế và chủ xe cấp cứu bị CSGT phạt gần 80 triệu

Sáng 6.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển xe cấp cứu vi phạm nghiêm trọng quy định về giấy phép lái xe và tín hiệu ưu tiên.



Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 5.4, tại khu vực trạm thu phí quốc lộ 51, đoạn đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe cấp cứu biển số 60V - 83xx do tài xế N.Q.H (33 tuổi, ở Đồng Nai) điều khiển.

Tài xế xe cấp cứu dùng bằng lái hết hạn và dùng giấy cấp quyền sử dụng ưu tiên đã hết hạn khi lưu thông trên cao tốc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế này có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng trên 1 năm. Đồng thời, người này còn lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định khi tham gia giao thông (dùng giấy cấp quyền sử dụng ưu tiên đã hết hạn).

Làm việc với CSGT, tài xế cho rằng đang chờ cấp đổi giấy phép lái xe. Tuy nhiên, qua tra cứu trên hệ thống dữ liệu, lực lượng chức năng xác định người này chưa thực hiện thủ tục cấp đổi và vẫn sử dụng bằng lái đã hết hạn.



Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị lập biên bản xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể, hành vi phát tín hiệu ưu tiên sai quy định bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng; hành vi sử dụng giấy phép lái xe hết hạn trên 1 năm bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ xe là công ty cũng bị CSGT lập biên bản phạt lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, mức phạt từ 56 - 60 triệu đồng. Tổng mức phạt các hành vi vi phạm 79,5 triệu đồng.

Tổng mức phạt tài xế và doanh nghiệp là gần 80 triệu đồng ẢNH: C08

Lực lượng CSGT cho biết, xe cấp cứu là phương tiện được ưu tiên khi làm nhiệm vụ, tuy nhiên việc sử dụng quyền ưu tiên phải đúng quy định, đúng mục đích. Mọi hành vi lạm dụng tín hiệu ưu tiên hoặc điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.



Đáng lưu ý, việc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn, đặc biệt trên 1 năm, không chỉ bị xử phạt nặng mà còn cho thấy người điều khiển không đảm bảo điều kiện pháp lý và kỹ năng lái xe theo quy định hiện hành.

CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là tài xế các phương tiện chuyên dụng như xe cấp cứu, xe cứu hỏa, cần thường xuyên kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe, tuân thủ nghiêm quy định về sử dụng tín hiệu ưu tiên. Việc chấp hành đúng không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển và các phương tiện khác trên đường.