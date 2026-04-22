Lễ hội hơn 100 gian hàng ẩm thực giá từ 10.000 đồng ngay trung tâm TP.HCM

Lễ hội Sắc màu Văn hóa với hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa vừa khai mạc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáng 22.4. Đây dự báo sẽ là điểm thu hút đông đảo người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch.

Món gà đa cựa được chuyển từ vùng đất tổ Phú Thọ vào phục vụ thực khách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ 10 giờ 30 phút, các gian hàng đã hoàn tất và bắt đầu phục vụ người dân. Dù là ngày trong tuần nhưng vẫn có nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đưa con nhỏ đi trải nghiệm.

Điểm cộng của lễ hội là được tổ chức ở không gian xanh mát ngay trung tâm TP.HCM, thuận tiện đi lại. Khu vực phục vụ du khách đến lễ hội có bạt che nắng mưa, bàn ghế để ăn uống. Đặc biệt, một số khu vực có quạt giúp du khách thoải mái hơn khi trải nghiệm.

Những món ăn đặc sản 3 miền hội tụ tại lễ hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lễ hội diễn ra từ nay đến hết ngày 27.4 và miễn phí vé tham gia các hoạt động tại khu vực lễ hội từ 17 giờ.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực đất tổ, lễ hội còn mở rộng thành không gian hội tụ tinh hoa 3 miền. Từ những món miền Bắc thanh nhẹ như bún chả, bánh cuốn, đến miền Trung đậm đà với bún bò Huế, mì Quảng, miền Nam phóng khoáng với bánh xèo, hủ tiếu Mỹ Tho, chè bưởi… tất cả tạo nên hành trình trải nghiệm ẩm thực đa sắc màu.

Các món ốc có giá trung bình khoảng 50.000 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại lễ hội, người dân, du khách có thể thưởng thức đa dạng các món ăn với giá dao động từ 40.000 - 60.000 đồng. Trong đó, một số món có giá từ 10.000 đồng để khách được trải nghiệm nhiều món theo sở thích như: dimsum, xíu mại, bánh dân gian, shushi, kimpap...

Lần đầu tham gia gian hàng tại Thảo Cầm Viên, chị Thảo Nhi, phụ trách gian hàng ẩm thực đất tổ với món gà đa cựa cho biết mong muốn mang hương vị quê hương Phú Thọ đến gần hơn với người dân và du khách TP.HCM.

Gà đa cựa thường bay nhảy trên cây, di chuyển nhiều nên thịt săn chắc, dai và ngọt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo chị Nhi, gà đa cựa được đưa từ Phú Thọ vào, chế biến thành các món như gỏi, cháo nhưng điều chỉnh gia vị cho phù hợp khẩu vị miền Nam để thực khách dễ thưởng thức. Đây là giống gà cổ, mỗi con có từ 4 - 11 cựa, trong đó loại 8 cựa, 9 cựa trở lên rất hiếm.

"Giống gà này có thể bay, thường sống trên cây do người Dao nuôi. Vì quen bay nhảy nhiều nên thịt săn chắc, dai và ngọt", chị chia sẻ, đồng thời cho biết dịp giỗ tổ năm nay nguồn hàng khá hạn chế nên không thể mang vào số lượng lớn.

Các món nướng luôn hút giới trẻ trong các lễ hội ẩm thực ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chị Nhi nói thêm, lần đầu tham gia gian hàng, chị khá bất ngờ khi nhiều người nghĩ gà 9 cựa chỉ có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. "Tôi muốn giới thiệu để mọi người biết rằng, gà 9 cựa là có thật ngoài đời", chị nói.

Bên cạnh hành trình ẩm thực với hơn 100 gian hàng, lễ hội còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật đa dạng, giúp du khách vừa ăn uống vừa khám phá bản sắc truyền thống. Người tham gia có thể xem trình diễn Việt phục giữa không gian xanh mát, thưởng thức các tiết mục múa bóng rỗi đặc trưng Nam bộ hay theo dõi những nghi thức tái hiện văn hóa như rước sắc, học trò lễ.

Ngoài ra, các khu workshop thủ công như làm nón, nặn tượng, vẽ họa tiết dân gian cũng là một trong những trải nghiệm dự đoán thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình có trẻ nhỏ.

Bánh dân gian là những gian hàng luôn đắt khách trong các lễ hội ẩm thực ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: VŨ PHƯỢNG