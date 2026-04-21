Điểm đến nào dẫn đầu tìm kiếm dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4?

Ngày 21.4, Booking.com - một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới đã công bố các điểm đến đang được người Việt quan tâm nhiều nhất trong tháng 4, đặc biệt là trong 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5.

Phú Quốc là một trong những điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 -1.5 ẢNH: T.H

Dữ liệu từ Booking.com cho thấy xu hướng du lịch năm nay không chỉ tăng về lượng mà còn thay đổi rõ rệt về cách lựa chọn điểm đến.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự phân hóa trong nhu cầu. Khoảng 33% du khách Việt có xu hướng thực hiện nhiều chuyến đi nội địa ngắn ngày hơn, trong khi 22% lại ưu tiên các chuyến du lịch quốc tế dài ngày. Điều này phản ánh tâm lý linh hoạt: vừa muốn tận hưởng những kỳ nghỉ nhanh, tiện lợi, vừa sẵn sàng đầu tư cho trải nghiệm xa hơn, mới mẻ hơn.

Lượng tìm kiếm Vũng Tàu và Phú Quốc tăng vọt 120% trong dịp nghỉ lễ

Không ngoài dự đoán, các điểm đến ven biển tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tìm kiếm. Những cái tên quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu hay Phú Quốc và Mũi Né luôn nằm trong top đầu lựa chọn. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm cho Vũng Tàu và Phú Quốc tăng vọt tới 120% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch biển khi bước vào mùa hè.

Trong đó, Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong cả hai kỳ nghỉ, nhờ lợi thế thời tiết nắng đẹp, bãi biển dài và hạ tầng du lịch hoàn thiện. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố này dẫn đầu xu hướng, khẳng định vị thế "điểm đến quốc dân" mỗi dịp lễ.

Top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong 2 kỳ nghỉ lễ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh biển, các điểm đến có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt cũng duy trì sức hút ổn định. Trong bối cảnh thời tiết tháng 4 bắt đầu oi nóng, nhu cầu "trốn nóng" lên cao, giúp Đà Lạt luôn nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều.

Ngoài ra, xu hướng khám phá văn hóa - lịch sử vẫn giữ vị trí quan trọng. Các địa danh như Huế, Hội An và Hà Nội tiếp tục thu hút du khách quan tâm đến trải nghiệm di sản và nhịp sống truyền thống.

Du lịch quốc tế: Gần, tiện và giàu trải nghiệm

Ở chiều ngược lại, du lịch quốc tế ghi nhận xu hướng tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Toàn bộ 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đều nằm trong khu vực này, cho thấy sự ưu tiên về khoảng cách, chi phí và tính thuận tiện.

Các đô thị lớn như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur hay Hồng Kông tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhờ thời gian bay ngắn, chi phí hợp lý và nhiều hoạt động giải trí. Trong đó, Bangkok giữ vị trí điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất, duy trì sức hút ổn định từ năm 2023 đến nay.

Song song đó, xu hướng khám phá văn hóa tại các thành phố Đông Á ngày càng rõ nét. Những điểm đến như Tokyo, Osaka, Kyoto và Seoul thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, cùng nhiều hoạt động theo mùa.

Theo ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, dữ liệu tìm kiếm cho kỳ nghỉ tháng 4 phản ánh thực tế du khách ngày càng có xu hướng lên kế hoạch du lịch một cách chiến lược và có tính toán hơn.

Họ chủ động tìm kiếm những chuyến hành trình chân thực và mang tính cá nhân hóa, nơi điểm đến phản ánh đúng trải nghiệm mà họ mong muốn.

Điều này cho thấy, du khách Việt ngày càng quan tâm đến việc kết hợp đồng bộ giữa đặt chỗ lưu trú, thông tin chuyến bay và các hoạt động tại điểm đến.

Có thể thấy, kỳ nghỉ "kép" không chỉ là cơ hội để du lịch bùng nổ, mà còn phản ánh rõ sự thay đổi trong hành vi của du khách Việt: linh hoạt hơn, trải nghiệm hơn và ngày càng chú trọng đến giá trị cá nhân.