Nghỉ lễ Giỗ tổ và 30.4: Coi chừng mất tiền, mất vui vì 'sự cố' không đáng

Rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30.4 không mấy vui vẻ năm trước, chị Đặng Ly Ly, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, cho biết năm nay gia đình chị đã lên kế hoạch từ rất sớm, từ đặt phòng đến tìm hiểu lộ trình di chuyển và các dịch vụ xung quanh khu nghỉ dưỡng.

Các khu du lịch miền Bắc đang là điểm hấp dẫn đối với du khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ và 30.4 ẢNH: T.H

Chị Ly Ly chia sẻ: "Năm ngoái, tôi khá chủ quan, nghĩ rằng chỉ cần đặt phòng xong là có thể lên đường, tiện đâu ăn đó. Tuy nhiên, quãng đường đi xa hơn dự kiến, đến nơi đã quá trưa, không đặt được chỗ ăn trong khu nghỉ dưỡng, đành kéo nhau ra ngoài ăn uống qua loa khiến cả nhà bị đau bụng, mệt lả, không vui chơi được gì. Chuyến đi mất vui, đến giờ bọn trẻ vẫn còn ám ảnh".

Trong khi đó, chị Diệu Linh, giáo viên tiểu học, lại gặp phải sự cố khi đặt phòng qua mạng. Sau khi chuyển khoản và nhận xác nhận, chị đã không kiểm tra lại với khách sạn.

"Tôi cứ nghĩ có hóa đơn là xong, nhưng khi đến nơi thì lễ tân nói không có khách nào tên Linh đặt phòng. Sau khi kiểm tra lại, họ cho biết tôi đã đặt qua fanpage giả mạo. Lúc đó rất hoang mang vì vừa mất tiền, vừa không có chỗ nghỉ. May mắn là được giới thiệu một homestay còn phòng, nhưng chất lượng dịch vụ không như mong đợi", chị Linh kể lại.

Những tình huống này không hiếm trong các dịp cao điểm du lịch, khi nhu cầu tăng mạnh và các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Lên kế hoạch sớm, ưu tiên dịch vụ uy tín

Ông Lê Công Năng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP du lịch quốc tế WonderTour, cho biết hiện nay nhiều điểm du lịch tại phía bắc như Hòa Bình, Ninh Bình, Hạ Long, Sầm Sơn, Hà Giang ghi nhận tình trạng kín phòng từ sớm.

Theo ông Năng, việc du khách chủ động tìm kiếm và đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến, song cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không kiểm tra kỹ thông tin.

Ông Năng khuyến cáo: "Du khách nên lựa chọn cơ sở lưu trú phù hợp với nhu cầu của gia đình, chú ý đến tiện ích và phương tiện di chuyển. Đặc biệt, nên đặt dịch vụ qua các doanh nghiệp lữ hành uy tín, tránh thanh toán trực tiếp qua tài khoản cá nhân để hạn chế nguy cơ lừa đảo hoặc booking ảo".

Ngoài ra, du khách cần xác minh thông tin khách sạn qua các kênh chính thức, đọc kỹ đánh giá từ khách hàng trước đó và cảnh giác với những mức giá thấp bất thường.

Đối với lựa chọn điểm đến, ông Năng cho rằng, mỗi loại hình lưu trú có mức giá khác nhau, thậm chí trong cùng một cơ sở cũng có nhiều hạng phòng.

"Việc lựa chọn tour trọn gói từ các doanh nghiệp uy tín sẽ giúp tối ưu chi phí, bởi các dịch vụ đã được đặt sẵn với tiêu chuẩn rõ ràng và mức giá cạnh tranh", ông nói.

Với những gia đình lựa chọn du lịch tự túc, ông Năng lưu ý, cần xác nhận trước các dịch vụ ăn, nghỉ, đặc biệt trong dịp cao điểm như kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5.

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc, du khách có thể cân nhắc những khu vực gần Hà Nội như Sóc Sơn, Ba Vì hoặc Ninh Bình để tránh đông đúc, đồng thời tận hưởng không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên.

Yêu cầu minh bạch giá cả

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch tăng cao, mới đây, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách trong dịp nghỉ lễ và cao điểm hè 2026. Theo đó, các đơn vị cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, minh bạch giá cả và tuân thủ quy định pháp luật.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách (giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ); không phân biệt đối xử với khách du lịch.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thực phẩm, đồng thời công khai đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận phản ánh từ du khách, không để xảy ra tình trạng phát tán thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, báo chí làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành du lịch.