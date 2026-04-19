Còn khoảng 1 tuần nữa là sẽ đến Giỗ tổ Hùng Vương (từ 25.4 đến 27.4) và cũng chỉ vài ngày sau đó, người dân tiếp tục được nghỉ dịp lễ 30.4 và 1.5.

Theo lịch nghỉ lễ năm 2026, dịp Giỗ tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ ngày lễ chính vào 27.4 do Giỗ tổ rơi vào chủ nhật 26.4. Như vậy người lao động được nghỉ 3 ngày 25-27.4 nếu thứ bảy không phải làm việc. Kỳ nghỉ 30.4, 1.5 rơi vào thứ năm và thứ sáu, nếu không làm việc thứ bảy, người lao động có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp đến hết 3.5.

Nhiều bạn trẻ đã bắt đầu đặt vé và lên kế hoạch đi chơi xa hoặc về quê. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết cũng là điều khiến nhiều người băn khoăn.

Nghỉ lễ 30.4 và 1.5: Người dân rục rịch đi chơi, chuyên gia lưu ý về thời tiết

Vì đã nắng dài ngày, người dân chỉ lo hoặc là trời sẽ nắng nóng gay gắt, dễ sốc nhiệt, hoặc cũng có thể sẽ có mưa giông sau chuỗi ngày nắng gắt, đi đâu cũng bất tiện.

Trong kế hoạch của nhiều người, điểm chung vẫn là tránh nóng. Từ đầu tháng 4 đến nay, nắng nóng diện rộng xuất hiện khiến nhiều người ưu tiên chọn điểm đến mát mẻ hơn, gần gũi thiên nhiên hoặc có sông nước.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết dịp giỗ tổ và 30.4 - 1.5 năm nay xu hướng chung vẫn là nắng nóng ban ngày trên diện rộng.

Cụ thể, ở miền Bắc, nhiệt độ ban ngày dao động khoảng 35 đến 37 độ C, tuy nhiên về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, không xảy ra đồng loạt trên toàn khu vực.

Trong khi đó, miền Nam, bao gồm TP.HCM, có khả năng xuất hiện mưa chuyển mùa vào chiều tối. Lượng mưa không lớn, phổ biến chỉ vài mm, có nơi khoảng 10 mm và thời gian mưa cũng không kéo dài, nên ít ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

Dù vậy, chuyên gia lưu ý các cơn mưa này có thể đi kèm giông, sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người dân đang tham gia hoạt động ngoài trời.

Riêng miền Trung vẫn duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa khô, với nắng nóng là chủ yếu và ít mưa. Đây được xem là điều kiện khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển trong dịp lễ.

Theo chuyên gia, thời tiết dịp lễ năm nay không quá bất lợi, nhưng mang tính chuyển mùa rõ rệt. Do đó, khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là đi biển hoặc di chuyển xa, người dân cần lưu ý cả hai yếu tố: nắng nóng kéo dài vào ban ngày và nguy cơ giông, sét vào chiều tối.