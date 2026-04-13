Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM: Chị bán nước mía, anh bán thốt nốt đắt hàng
Video Đời sống

Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM: Chị bán nước mía, anh bán thốt nốt đắt hàng

Võ Hiếu
Võ Hiếu
13/04/2026 15:58 GMT+7

Nắng nóng kéo dài tại TP.HCM khiến nhu cầu giải nhiệt tăng mạnh. Những quán nước dừa, nước mía, thốt nốt ven đường trở thành 'điểm cứu nóng' cho người dân lưu thông trên đường, nhưng phía sau là áp lực chi phí tăng cao cùng cái nóng 'hắt lửa' bủa vây người mưu sinh.

Chỉ mới 10 giờ sáng 13.4.2026, nắng nóng đã bao trùm khắp các tuyến phố. Hơi nóng từ trên đỉnh đầu giội xuống, cộng hưởng với bức xạ nhiệt ngùn ngụt hắt lên từ mặt đường nhựa khiến bất cứ ai lưu thông ngoài đường cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái khát khô, uể oải.

Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM Chị bán nước mía, anh bán thốt nốt đắt hàng

Để tránh sốc nhiệt, việc tấp vội vào lề đường, mua một ly nước mát lạnh để xoa dịu cơ thể bỗng trở thành phản xạ sinh tồn quen thuộc của người dân TP.HCM những ngày này.

Nắng nóng đẩy nhu cầu bù nước lên cao, giúp những tiệm nước mía, nước thốt nốt ven đường nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường.

Chị Ngọc Lan - chủ một vựa dừa trên đường Thống Nhất, TP.HCM làm việc quên ăn để phục vụ khách hàng trong đợt nắng nóng kéo dài ở TP.HCM

Cơn khát của của người dân TP.HCM mùa nắng gắt đã vô tình tạo ra sinh kế cho không ít người lao động. Đứng trước nhu cầu tìm kiếm trạm giải nhiệt của người đi đường, nhiều người đã quyết định thử sức với chiếc xe nước mía ven đường.

Nhiều người dân quyết định thử sức với nghề bán nước giải khát

Tại các vựa dừa tươi, mặt hàng được ưa chuộng nhất nhờ sự thanh mát tự nhiên, tiểu thương chấp nhận phơi mình dưới nắng, lấy số lượng làm niềm an ủi cho mức lợi nhuận vốn đang bị thu hẹp do giá nguồn hàng tăng cao.

Nhiều tiểu thương cho biết có những ngày không đủ dừa để bán cho khách hàng

Theo thông tin từ đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM hiện đang bước vào cao điểm của mùa khô. Trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ C do hiệu ứng đô thị.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng đưa ra một dự báo đầy hy vọng: từ khoảng giữa đến cuối tháng 4, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ có khả năng sẽ đón những cơn mưa rào chuyển mùa. Những cơn mưa "vàng" này được kỳ vọng sẽ làm dịu đi bầu không khí oi bức, giải tỏa cơn khát cho toàn thành phố sau những chuỗi ngày nắng hạn kỷ lục.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng kéo dài tại TP.HCM Quán Nước Vỉa Hè Nước mía Nước dừa nước mía đắt hàng khi trời đổ nắng áp lực chi phí tăng cao người mưu sinh đội nắng hàng nước ven đường đắt khách
