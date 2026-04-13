Xe buýt miễn phí: Nhiều người ủng hộ, nhưng lại... 'chùn bước' vì lý do quen thuộc

TP.HCM đối mặt với áp lực giao thông của gần 13 triệu phương tiện, trong đó có tới 11,5 triệu xe máy, gây thiệt hại khoảng 6 tỉ USD mỗi năm vì ùn tắc và hơn 3.000 tỉ đồng do ô nhiễm không khí.Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng 30% lượng khách đi xe buýt, cùng đề xuất miễn phí vé trên hơn 135 tuyến với ngân sách khoảng 7.000 tỉ đồng/năm, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn.

Tuy nhiên, liệu chi phí có phải là rào cản chính? Tuyến video Hiến kế tăng 30% khách đi xe buýt ở TP.HCM sẽ ghi nhận ý kiến người dân, trải nghiệm dịch vụ và phân tích từ chuyên gia để tìm lời giải bền vững cho bài toán giao thông đô thị.

Sinh viên hưởng lợi, người đi làm cân nhắc

Mỗi tháng, Nguyễn Thùy Linh, sinh viên sống tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM đều phải tính toán chi tiêu để đủ trang trải việc học và sinh hoạt. Riêng tiền xe buýt, nếu được miễn phí, Linh có thể tiết kiệm khoảng 500.000 đồng.

“Đối với em thì việc được miễn phí sẽ giúp ích rất nhiều cho sinh viên và học sinh. Tụi em có thể tiết kiệm một khoản chi phí nhất định, thay vì dùng cho việc di chuyển thì có thể đầu tư thêm vào học tập hoặc ăn uống”, Linh nói.

Không chỉ vì chi phí, xe buýt còn là lựa chọn hợp lý nhờ tính tiện lợi và thân thiện môi trường. “Em di chuyển bằng xe buýt là vì nó tiện. Không gây ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông. Đi xa cũng thuận tiện, lại tiết kiệm hơn so với xe ôm hay phương tiện cá nhân”, Linh cho biết thêm.

Ở góc nhìn khác, Hoàng Khánh Linh đánh giá trải nghiệm xe buýt, đặc biệt là xe buýt điện, đã cải thiện rõ rệt. “Đi xe buýt điện rất thoải mái, có điều hòa mát, không còn mùi xăng xe như trước. Sử dụng năng lượng xanh sẽ giúp bảo vệ môi trường, tốt cho sức khỏe của mình và mọi người xung quanh”, Khánh Linh chia sẻ.

Theo phương án đang được hoàn thiện, TP.HCM dự kiến chi khoảng 7.000 tỉ đồng mỗi năm để miễn phí hơn 135 tuyến xe buýt nội thành. Ngành giao thông kỳ vọng lượng hành khách sẽ tăng ít nhất 30%, góp phần giảm áp lực giao thông và ô nhiễm không khí

Dù nhận được sự ủng hộ, nhiều ý kiến cho rằng miễn phí chưa phải yếu tố quyết định để người dân từ bỏ xe máy.

Anh Nguyễn Nhật Huy, giảng viên tại TP.HCM, cho biết bản thân vẫn đánh giá cao xe buýt vì sự an toàn và tiện lợi. “Ngồi trên xe buýt thì tránh được mưa gió, rủi ro tai nạn. Xe chạy êm, có máy lạnh, cũng là cách góp phần bảo vệ môi trường”, anh Huy nói.

Tuy nhiên, theo anh, việc miễn phí không tạo khác biệt lớn với người đi làm “7.000 đồng hay 0 đồng thì cũng không quá quan trọng. Điều mình lo là nếu giá thấp mà không có chính sách phù hợp thì xe buýt không hoạt động hiệu quả, lúc đó lại khó tìm xe để đi”, anh Huy bày tỏ. Anh cũng cho rằng giá vé không phải yếu tố quyết định, điều quan trọng hơn là xe buýt phải hoạt động hiệu quả, đúng giờ, đủ chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Không chỉ là chuyện miễn phí

Thực tế, không ít người vẫn e ngại vì hành trình bằng xe buýt chưa thực sự thuận tiện. Việc phải chuyển nhiều tuyến, mất thời gian khiến họ khó chủ động. Ông Lê Hữu Diễn cho biết dù đánh giá cao sự tiện nghi, ông vẫn phải chọn xe máy để đảm bảo công việc.

“Ngồi trên xe buýt rất thoải mái, không bị nắng nóng, thậm chí có thể làm việc. Nhưng tuyến đường không phù hợp. Muốn đến nơi phải chuyển 2–3 tuyến, mất thời gian, không chủ động được giờ giấc”, ông Diễn nói.

Với người lớn tuổi, khoảng cách đến trạm dừng cũng là rào cản. Ông Nguyễn Văn Vinh cho biết việc đi bộ ra trạm không còn dễ dàng như trước. “Từ nhà ra trạm khoảng 200m, xuống xe cũng phải đi thêm 200m nữa. Hồi trẻ thì không thấy mệt, giờ lớn tuổi đi lại thấy bất tiện”, ông Vinh chia sẻ.

Theo các chuyên gia, hệ thống xe buýt hiện vẫn còn dư địa phục vụ thêm khi tỷ lệ sử dụng ghế trung bình chỉ khoảng 50–60%. Điều này cho thấy việc tăng 30% lượng khách vẫn trong khả năng đáp ứng.

Miễn phí vé xe buýt là một cú hích quan trọng, giúp nhiều người sẵn sàng cân nhắc quay lại với giao thông công cộng. Nhưng khi quyết định di chuyển mỗi ngày không chỉ nằm ở chi phí, mà còn ở sự thuận tiện và khả năng chủ động về thời gian, câu hỏi đặt ra là: hành trình thực tế bằng xe buýt hiện nay đang diễn ra như thế nào?

Trong kỳ 2 của loạt phóng sự Hiến kế tăng 30% khách đi xe buýt ở TP.HCM, sẽ ghi nhận một hành trình cụ thể để trả lời câu hỏi: vì sao nhiều người vẫn chưa thể chọn xe buýt, dù chi phí không còn là rào cản?