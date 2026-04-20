Lời giải kéo khách đi xe buýt ở TP.HCM: Bắt đầu từ… chỗ gửi xe gần trạm

Qua 3 kỳ phóng sự Hiến kế tăng 30% khách đi xe buýt ở TP.HCM, có thể thấy miễn phí vé chỉ mới giải được bài toán chi phí, còn rào cản lớn nhất vẫn là sự bất tiện trong hành trình đi xe buýt mỗi ngày.

Từ quãng đường tiếp cận trạm, thời gian chờ, trung chuyển đến chặng cuối, tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn của người dân. Vì vậy, để xe buýt thực sự thuận tiện và giữ chân hành khách, TP.HCM đang tính đến một mắt xích quan trọng: bãi giữ xe gần trạm.

TP.HCM đối mặt với áp lực giao thông của gần 13 triệu phương tiện, trong đó có tới 11,5 triệu xe máy, gây thiệt hại khoảng 6 tỉ USD mỗi năm vì ùn tắc và hơn 3.000 tỉ đồng do ô nhiễm không khí.Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng 30% lượng khách đi xe buýt, cùng đề xuất miễn phí vé trên hơn 135 tuyến với ngân sách khoảng 7.000 tỉ đồng/năm, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn. Tuy nhiên, liệu chi phí có phải là rào cản chính? Tuyến video Hiến kế tăng 30% khách đi xe buýt ở TP.HCM sẽ ghi nhận ý kiến người dân, trải nghiệm dịch vụ và phân tích từ chuyên gia để tìm lời giải bền vững cho bài toán giao thông đô thị.

Đi xe buýt có thuận tiện hay không, bắt đầu từ trước khi lên xe

Từ thực tế đó, TP.HCM đang hướng đến việc bổ sung các bãi giữ xe tại các đầu mối giao thông như Bến xe Miền Đông, Bến xe Văn Thánh, Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe Chợ Lớn và khu vực nhà ga metro. Đồng thời, các bãi giữ xe thông minh trong công viên, quỹ đất công cũng được nghiên cứu để người dân có thể gửi phương tiện cá nhân, sau đó tiếp tục hành trình bằng xe buýt.

Anh Phạm Hoài Quang Anh (phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết khi theo dõi loạt phóng sự trên Báo Thanh Niên, anh nhận ra vấn đề nhiều người gặp phải chính là nhà ở xa trạm xe buýt.

Theo anh, nếu có các bãi giữ xe gần trạm, lượng người đi xe buýt chắc chắn sẽ tăng lên vì hành trình đầu tiên đã dễ dàng hơn. Người dân có thể chủ động chạy xe máy hoặc đạp xe ra trạm, gửi phương tiện rồi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt thay vì bỏ hẳn ý định vì khoảng cách quá xa. “Nhà tôi cũng ở khá xa trạm xe buýt nên rất mong có những bãi giữ xe gần trạm để có thể sử dụng xe buýt nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày”, anh nói.

Một chiếc xe đạp được xích tạm vào trạm xe buýt… một hình ảnh không phổ biến, nhưng lại gợi ra một nhu cầu có thật: thiếu những điểm gửi xe thuận tiện cho người dân khi muốn tiếp cận giao thông công cộng ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ phục vụ việc đi làm hay đi học, theo Quang Anh, nếu có chỗ gửi xe thuận tiện, xe buýt còn có thể trở thành lựa chọn cho các chuyến đi vui chơi, gặp bạn bè, giải trí cuối tuần. Điều kiện tiên quyết vẫn là hành trình phải thuận tiện ngay từ bước đầu tiên.

Anh cho rằng với thói quen sử dụng xe máy, xe đạp của người Việt Nam, mô hình kết hợp phương tiện cá nhân với xe buýt là phù hợp thực tế đô thị hiện nay.

Xe buýt miễn phí: Nhiều người ủng hộ, nhưng “chùn bước” vì một điều quen thuộc

Khi “khoảng trống cuối cùng” được lấp đầy

Không dừng lại ở đó, thành phố còn tính toán miễn, giảm phí gửi xe cho người sử dụng giao thông công cộng, tạo thêm động lực chuyển đổi từ xe cá nhân.

Nhiều người kỳ vọng những thay đổi này sẽ sớm thành hiện thực, và nếu có bãi giữ xe với chi phí hợp lý, sẽ sẵn sàng gửi xe rồi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt để tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

Anh Trần Viết Thịnh (ở phường Bình Thạnh, TP.HCM) bày tỏ kỳ vọng thành phố sẽ sớm xây dựng những bãi đỗ xe với mức phí hợp lý. Theo anh, nếu có thể chạy xe máy hoặc xe đạp đến điểm trung chuyển, gửi xe với chi phí chỉ vài ngàn đồng rồi tiếp tục đi các tuyến xe buýt đường dài đến trường học hoặc nơi làm việc, người dân sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí đi lại mỗi tháng. “Như vậy vừa đỡ tốn tiền, vừa tốt cho môi trường”, anh nói.

Anh Thịnh cũng cho rằng nhiều trạm xe buýt hiện nằm gần công viên hoặc các khu đất trống, hoàn toàn có thể tận dụng để tổ chức bãi đỗ xe quy mô phù hợp, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận xe buýt.

Song song đó, thành phố hướng đến kết nối đồng bộ các loại hình vận tải như metro, xe buýt, buýt sông, xe đạp công cộng ẢNH: CÔNG KHỞI

Các bãi giữ xe thông minh trong công viên, quỹ đất công cũng được nghiên cứu để người dân có thể gửi phương tiện cá nhân, sau đó tiếp tục hành trình bằng xe buýt ẢNH: SẦM ÁNH

Bên cạnh đó, TP.HCM còn rà soát, tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới xe buýt; mở thêm các tuyến buýt xanh, buýt cỡ nhỏ len sâu vào khu dân cư, bảo đảm người dân có thể tiếp cận điểm dừng trong bán kính 300–500 mét. Các tuyến liên vùng, tuyến ban đêm và mô hình vận tải theo nhu cầu cũng đang được nghiên cứu triển khai.

Song song đó, thành phố hướng đến kết nối đồng bộ các loại hình vận tải như metro, xe buýt, buýt sông, xe đạp công cộng; nghiên cứu làn ưu tiên cho xe buýt, phát triển vùng phát thải thấp và từng bước hạn chế phương tiện cá nhân tại một số khu vực.

Người dân gửi xe ngay tại bãi giữ xe ở nhà ga metro ẢNH: CÔNG KHỞI

Trong giao thông công cộng bao giờ cũng có các tuyến chính, tuyến trục và tuyến nhánh, cũng như hệ thống kết nối đầu cuối (first mile và last mile) để tăng cường khả năng tiếp cận và kết nối. Chúng ta hình dung như sau: để đi đến trạm xe buýt hoặc ga đường sắt, người dân có thể đi bộ nếu khoảng cách ngắn, ví dụ trong vòng 7–8 phút, tương ứng khoảng 400–500m. Xa hơn thì người ta có thể đi xe đạp hoặc xe máy đến trạm xe buýt hoặc nhà ga. Tuy nhiên, điều kiện là phải có bãi đỗ xe theo mô hình “park and ride”, tức là đi đến, đỗ xe cá nhân tại đó và chuyển sang phương tiện công cộng để đi tiếp. Ngoài ra, cần hỗ trợ chi phí gửi xe (miễn phí hoặc giảm giá), vì nếu phí giữ xe quá cao thì người dân sẽ không sử dụng. PGS.TS VŨ ANH TUẤN, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt – Đức

Trước đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM về việc bổ sung bãi giữ xe và hoàn thiện hạ tầng trung chuyển cho xe buýt, nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng việc đi lại bằng phương tiện công cộng sẽ thuận tiện hơn.

Bởi thực tế, quyết định lựa chọn xe buýt không bắt đầu từ trên xe, mà bắt đầu ngay từ trước đó: từ việc có thể ra trạm nhanh hay không, có chỗ gửi xe hay không, có phải đi bộ quá xa hay không. Khi những “khoảng trống” nhỏ trong hành trình chưa được lấp đầy, thì dù xe buýt có miễn phí, hiện đại hay thân thiện môi trường đến đâu, cũng khó trở thành lựa chọn ưu tiên.

Ở chiều ngược lại, nếu những điểm trung chuyển được tổ chức hợp lý, bãi giữ xe thuận tiện, chi phí hợp lý và kết nối liền mạch giữa các phương tiện, hành trình đi xe buýt sẽ không còn là một chuỗi bất tiện kéo dài, mà trở thành một lựa chọn thực tế, dễ tiếp cận trong đời sống hằng ngày.

Miễn phí vé là bước khởi đầu. Nhưng để đi xa hơn, bài toán không chỉ là kéo người dân lên xe buýt một lần, mà là khiến họ muốn quay lại vào ngày hôm sau.Và câu trả lời, có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ: ngay dưới chân mỗi trạm dừng.