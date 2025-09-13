Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thách thức quy hoạch từ thói quen đi lại - Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?, Kỳ 2
Video Đời sống

Thách thức quy hoạch từ thói quen đi lại - Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?, Kỳ 2

13/09/2025 05:15 GMT+7

Hiện nay, theo chia sẻ của nhiều người dân TP.HCM, họ vẫn sử dụng các phương tiện cá nhân để di chuyển trong nội đô thành phố là chủ yếu. Điều này đặt ra thách thức lớn cho việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, trong đó có đề xuất mở làn riêng cho xe buýt.

TP.HCM dự kiến giai đoạn 2025 – 2030 sẽ tổ chức giao thông ưu tiên cho xe buýt lưu thông thông suốt, bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn riêng cho xe buýt theo phương án tổ chức giao thông được duyệt.

Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện không mới, khi từ năm 2017 và 2019, TP.HCM từng đề xuất thí điểm nhưng vấp nhiều ý kiến lo ngại về hạ tầng nhỏ hẹp, chi phí lớn và ảnh hưởng đến người đi xe cá nhân. Tuyến video “Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?" triển khai, ghi nhận ý kiến người dân, tài xế và chuyên gia, để làm rõ lợi ích cũng như thách thức, gợi mở giải pháp lâu dài cho thành phố về giao thông đô thị.

Kỳ 2: Thách thức quy hoạch từ thói quen đi lại

Trong nội dung kỳ trước, người dân và tài xế bày tỏ cả ủng hộ lẫn lo ngại về đề xuất mở làn riêng cho xe buýt, một trong những thách thức tiếp theo liên quan đến từ thói quen đi lại. Hiện nay, phần lớn người dân TP.HCM vẫn chọn phương tiện cá nhân như xe máy để di chuyển, khiến giao thông công cộng khó thu hút hành khách.

Thách thức quy hoạch từ thói quen đi lại - Xe buýtTP.HCM có cần làn riêng? - Ảnh 1.

Hiện nay, theo chia sẻ của nhiều người dân TP.HCM, họ vẫn sử dụng các phương tiện cá nhân để di chuyển trong nội đô thành phố là chủ yếu.

ẢNH: SẦM ÁNH

Để tháo gỡ những bất cập này, thành phố từng đặt mục tiêu mạnh mẽ phát triển vận tải hành khách công cộng. Năm 2020, UBND TP.HCM đã phê duyệt một đề án quy mô hơn 391.000 tỉ đồng, kết hợp tăng xe buýt với kiểm soát phương tiện cá nhân. Người dân vẫn kỳ vọng đề án sẽ được triển khai thực chất trong thời gian tới.

Từ góc nhìn môi trường và sức khỏe đô thị, các chuyên gia cho rằng chuyển dịch sang phương tiện công cộng là xu thế tất yếu, phải đi kèm “xanh hóa” phương tiện và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Theo TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, phát triển giao thông công cộng là xu thế tất yếu.

Thách thức quy hoạch từ thói quen đi lại - Xe buýtTP.HCM có cần làn riêng? - Ảnh 2.

Đoạn đường Nguyễn Tất Thành đông đúc các phương tiện di chuyển vào giờ cao điểm

ẢNH: CHUNG PHÁT

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đông Phong, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm khí thải xe cơ giới đường bộ, cốt lõi nằm ở quy hoạch: cần mạng lưới hợp lý, điểm dừng trung chuyển hiệu quả, tránh dừng đỗ dày đặc gây bức xúc.

Thói quen đi xe máy, sự bất tiện trong kết nối chuyến cuối và quy hoạch chưa đồng bộ đang là những nút thắt khiến xe buýt khó thu hút hành khách. Tuy nhiên, phát triển giao thông công cộng được các chuyên gia khẳng định là xu thế không thể trì hoãn.

 Mời theo dõi kỳ 3: Đồng thuận xã hội và giải pháp tổng thể

Sau khi ghi nhận nhiều ý kiến của người dân và tài xế còn băn khoăn về tính khả thi, cũng như thói quen di chuyển bằng xe cá nhân và yêu cầu về quy hoạch dài hạn, câu chuyện "Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?" tiếp tục đặt ra vấn đề quan trọng: thành phố sẽ triển khai lộ trình ra sao, và đâu là yếu tố quyết định để giải pháp thành công?

 Mời quý vị đón xem kỳ 3 của tuyến chủ đề “Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?” trên các nền tảng của Báo Thanh Niên vào ngày 14.9.2025

Nhiều người dân TP.HCM đã chia sẻ những suy nghĩ liên quan đến phương án bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn riêng cho xe buýt trong dự thảo của UBND TP.HCM về quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

