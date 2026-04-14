TP.HCM bớt nóng như đổ lửa: Bao giờ Nam bộ đón mưa giải nhiệt?
TP.HCM bớt nóng như đổ lửa: Bao giờ Nam bộ đón mưa giải nhiệt?

Hồ Hiền
14/04/2026 04:00 GMT+7

Sau chuỗi ngày nắng nóng 'đổ lửa' kéo dài, thời tiết tại TP.HCM ngày 13.4 đã dịu lại, mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho người dân. Tuy nhiên, theo chuyên gia khí tượng, những cơn mưa giông sắp xuất hiện giúp giải nhiệt nhưng cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ thời tiết cực đoan, người dân cần hết sức đề phòng.

TP.HCM ngày 13.4 ghi nhận thời tiết "dễ thở" hơn sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Nắng chỉ lên cao trong khoảng một giờ rồi dịu dần. Đến khoảng 15 giờ, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm trở nên mát mẻ, thỉnh thoảng xuất hiện mây âm u.

Người dân có thể thong thả ra đường đạp xe mà không cần che chắn kín mít như những ngày trước. Tuy nhiên, với những lao động ngoài trời như tài xế, người bán hàng rong hay bán vé số, đợt nắng kéo dài suốt tuần qua vẫn là quãng thời gian "quá sức chịu đựng".

Chiều 13.4, thời tiết tại khu vực trung tâm TP.HCM khá dễ chịu, không quá oi bức như những ngày trước

ẢNH: HỒ HIỀN

Bà Nguyễn Thị Xuân, bán vé số, chia sẻ: "Hôm nay đỡ hơn chút. Hôm qua nóng lắm, nóng quá mệt, đi không nổi luôn. Chỉ mong trời mát thôi, chứ mưa thì bán vé số khó lắm. Mưa là dễ bệnh, ho rồi này nọ. Mấy hôm nay nắng quá, chỉ mong thời tiết dịu lại để dễ buôn bán".

Anh Trần Nguyễn Hữu Thành, tài xế cảm nhận tuy nắng dịu hẳn nhưng vẫn còn nóng. "Cũng mong có mưa, mà chắc chưa đâu vì đang đầu mùa nắng. Chỉ hy vọng trời dịu thêm chút nữa", anh Thành chia sẻ.

Đợt nắng gắt tại TP.HCM bắt đầu từ khoảng ngày 3.4, với nền nhiệt tăng dần qua từng ngày. Có thời điểm nhiệt độ chạm ngưỡng, thậm chí vượt 40 độ C, khiến cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân bị ảnh hưởng rõ rệt.

Người dân mong nắng bớt gắt, nhiệt độ dịu hơn để mưu sinh đỡ vất vả

ẢNH: HỒ HIỀN

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết nắng nóng sẽ còn duy trì trong vài ngày tới nhưng cường độ đã giảm rõ rệt so với trước. Từ khoảng ngày 15.4, thời tiết có xu hướng dịu lại, nền nhiệt hạ dần, nắng không còn gay gắt và khả năng xuất hiện mưa giông giải nhiệt tăng lên.

Nguyên nhân là do thời điểm này có thể xuất hiện đợt không khí lạnh cuối mùa, gây ra các cơn mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dù giúp hạ nhiệt sau nhiều ngày oi bức, nhưng những cơn mưa này rất có thể sẽ đi kèm những cơn lốc, sét. Những dấu hiệu như trời bất chợt oi bức, gió mạnh, mây đen kéo đến… cho thấy cơn giông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, theo bà Lan, việc trú ẩn cũng cần đúng cách, bởi "dù có vào trong một ngôi nhà để núp nhưng nếu không đúng cách thì vẫn có thể bị sét đánh.

Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM: Chị bán nước mía, anh bán thốt nốt đắt hàng

Nắng nóng kéo dài tại TP.HCM khiến nhu cầu giải nhiệt tăng mạnh. Những quán nước dừa, nước mía, thốt nốt ven đường trở thành 'điểm cứu nóng' cho người dân lưu thông trên đường, nhưng phía sau là áp lực chi phí tăng cao cùng cái nóng 'hắt lửa' bủa vây người mưu sinh.

