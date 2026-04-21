Thời sự

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5

Đình Huy - Phan Hậu
21/04/2026 15:48 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 25 - 27.4 (tức từ ngày 9 - 11.3 âm lịch) và nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dự báo thời tiết khu vực miền Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ Thanh Hóa - Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng ngày 25.4 có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung bộ chiều tối và tối 25.4 có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, Nam bộ có nắng nóng.

Riêng tại Việt Trì, Phú Thọ, nơi sẽ diễn ra lễ hội Đền Hùng, xác suất mưa trong 3 ngày nghỉ trên khoảng 60 - 65%, nhiệt độ dao động khoảng 24 - 29 độ C.

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, miền Bắc có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Khu vực Trung bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng.

Nắng nóng lan rộng toàn miền Trung

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh - Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 35 độ C như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 35,4 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 36,7 độ C, Nam Đông (Huế) 36,4 độ C.

Dự báo, ngày 22.4, từ Thanh Hóa - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 23.4, từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

