Dự báo thời tiết 19.4: Cảnh báo 16 tỉnh nguy cơ có mưa đá, giông lốc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 18.4, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào, giông vài nơi. Dự báo thời tiết hôm nay 19.4, 15 tỉnh miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa mưa giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm, một số nơi sẽ có mưa đá.

Mưa đá liên tục xảy ra ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày gần đây

Người dân các địa phương nói trên cần chủ động đề phòng trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ghi nhận những ngày vừa gua, mưa đá, mưa giông xảy ra ở nhiều địa phương đã gây ra thiệt hại về người và tài sản.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trong đêm ngày 17.4 và rạng sáng ngày 18.4, tại các xã: Bình Xa, Bạch Xa, Xuân Vân, Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang xảy ra giông lốc đã làm 1 người mất tích và 8 ngôi nhà bị hư hỏng; 30 chuồng chăn nuôi, 1 xưởng gỗ bị tốc mái và 44,75 ha hoa màu bị hư hỏng.

Nạn nhân mất tích là anh H.T.T (19 tuổi), trú tại xã Bình Xa đã bị lũ cuốn khi đi qua cầu tràn, đến chiều 18.4 vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Rạng sáng ngày 18.4, nhiều xã tại tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng xảy ra giông lốc gây hư hỏng 225 nhà dân (Thái Nguyên 120 nhà, Cao Bằng 105 nhà); trên 265,4 ha hoa màu (Thái Nguyên 45,4 ha, Cao Bằng 220 ha) bị ảnh hưởng, thiệt hại; 9 cột điện bị gãy; 1 km tuyến đường tại P.Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên bị ngập úng cục bộ.

Cùng ngày, chính quyền các địa phương xảy ra giông lốc tại Thái Nguyên đã huy động tổng cộng 349 người để giúp dân khắc phục hậu quả.

Cũng trong ngày 18.4, mưa đá xảy ra tại xã Phiêng Cằm (tỉnh Sơn La) với cường độ mạnh. Theo phản ánh của người dân, những viên đá ở đây có đường kính từ 1 - 3 cm. Mưa đá kéo dài khoảng 15 phút khiến nhiều quả đồi bị phủ trắng bởi hạt đá. Hiện nay, chính quyền địa phương đang kiểm kê thiệt hại do ảnh hưởng của mưa đá.

Trước đó, rạng sáng 16.4, mưa đá xảy ra ở nhiều xã tại tỉnh Lào Cai, cá biệt có nơi hạt đá to bằng nắm tay, quả trứng đã làm 4 người bị thương; 1.044 căn nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng, gồm: 1 nhà bị sập hoàn toàn, 262 nhà bị tốc mái và 781 nhà hư hỏng phần mái. Theo thống kê, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại tổng giá trị lên tới 35 tỉ đồng.