Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhiều người ngồi ghế sau ô tô trên cao tốc bị phạt vì lỗi... tưởng không sao

Vũ Phượng
Vũ Phượng
07/05/2026 14:40 GMT+7

Nhiều hành khách ngồi ghế sau trên ô tô chạy cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị CSGT xử phạt vì không thắt dây an toàn, lỗi nhiều người vẫn nghĩ không sao khi ngồi phía sau.

Nhiều hành khách ngồi ghế sau trên xe khách, xe đưa đón nhân viên chạy cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị CSGT xử phạt vì không thắt dây an toàn. Theo lực lượng chức năng, đây là lỗi vi phạm phổ biến do nhiều người vẫn nghĩ ngồi phía sau "không cần thắt dây".

Ngày 7.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử lý nhiều trường hợp hành khách không thắt dây an toàn khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhiều người ngồi ghế sau ô tô trên cao tốc bị phạt vì lỗi tưởng không sao - Ảnh 1.

Nhiều khách bị phạt vì ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn

ẢNH: C08

Cụ thể, khoảng 17 giờ 10 ngày 6.5, tại khu vực trạm thu phí Long Phước, tổ công tác kiểm tra xe khách do tài xế T.Q.T (43 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển và phát hiện 3 hành khách ngồi trên xe không thắt dây an toàn theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Chỉ khoảng 5 phút sau, trên cùng tuyến cao tốc, CSGT tiếp tục dừng kiểm tra một xe khách khác do tài xế L.M.D (53 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm 3 hành khách không thắt dây an toàn.

Với lỗi "chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn", tài xế bị xử phạt 900.000 đồng. Mỗi người ngồi ghế sau vi phạm quy định này cũng bị phạt 375.000 đồng.

Cùng ngày, CSGT cũng kiểm tra một xe đưa đón nhân viên của công ty lưu thông từ TP.HCM đi Vũng Tàu do tài xế T.T.T (41 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển và phát hiện nhiều người trên xe không thắt dây an toàn.

Nhiều người ngồi ghế sau ô tô trên cao tốc bị phạt vì lỗi tưởng không sao - Ảnh 2.

Nhiều nhân viên trên xe đưa rước cũng bị phạt vì lỗi này

ẢNH: C08

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, đây là lỗi vi phạm khá phổ biến trên các xe đưa đón nhân viên, xe khách hợp đồng hoặc xe chạy tuyến cố định. Nhiều hành khách có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ người ngồi ghế trước mới cần thắt dây an toàn, còn ngồi phía sau thì "không sao".

Tuy nhiên, trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên chỉ cần một tình huống phanh gấp hoặc va chạm, người không thắt dây an toàn có thể bị va đập mạnh vào ghế phía trước hoặc văng khỏi vị trí ngồi, gây nguy hiểm.

Từ ngày 23.4 đến ngày 6.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã xử phạt 142 trường hợp vi phạm liên quan đến dây an toàn. Trong đó có 106 hành khách không thắt dây an toàn và 36 tài xế chở người không thắt dây an toàn.

CSGT khuyến cáo người dân khi đi ô tô, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, cần hình thành thói quen thắt dây an toàn ở mọi vị trí trên xe để bảo đảm an toàn cho bản thân khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Tin liên quan

Đường 3 chiều Cộng Hòa: Vì sao phải lắp lại dải phân cách cứng?

Đường 3 chiều Cộng Hòa: Vì sao phải lắp lại dải phân cách cứng?

Từng tháo dải phân cách để đường thông thoáng, nhưng khi thi công chuẩn bị làm đường 3 chiều, đường Cộng Hòa (TP.HCM) lại lắp lại dải phân cách. Vì sao?

Đèn giao thông mờ, tài xế bị báo 'vượt đèn đỏ': CSGT TP.HCM xử lý ra sao?

Đường 3 chiều đầu tiên ở Việt Nam trên đường Cộng Hòa: Đi sao cho đúng?

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không thắt dây an toàn mức phạt không thắt dây an toàn ngồi ghế sau không thắt dây an toàn CSGT Cục CSGT vi phạm trên cao tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận