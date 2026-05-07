Nhiều người ngồi ghế sau ô tô trên cao tốc bị phạt vì lỗi... tưởng không sao

Nhiều hành khách ngồi ghế sau trên xe khách, xe đưa đón nhân viên chạy cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị CSGT xử phạt vì không thắt dây an toàn. Theo lực lượng chức năng, đây là lỗi vi phạm phổ biến do nhiều người vẫn nghĩ ngồi phía sau "không cần thắt dây".

Ngày 7.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử lý nhiều trường hợp hành khách không thắt dây an toàn khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhiều khách bị phạt vì ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn ẢNH: C08

Cụ thể, khoảng 17 giờ 10 ngày 6.5, tại khu vực trạm thu phí Long Phước, tổ công tác kiểm tra xe khách do tài xế T.Q.T (43 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển và phát hiện 3 hành khách ngồi trên xe không thắt dây an toàn theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Chỉ khoảng 5 phút sau, trên cùng tuyến cao tốc, CSGT tiếp tục dừng kiểm tra một xe khách khác do tài xế L.M.D (53 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm 3 hành khách không thắt dây an toàn.

Với lỗi "chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn", tài xế bị xử phạt 900.000 đồng. Mỗi người ngồi ghế sau vi phạm quy định này cũng bị phạt 375.000 đồng.

Cùng ngày, CSGT cũng kiểm tra một xe đưa đón nhân viên của công ty lưu thông từ TP.HCM đi Vũng Tàu do tài xế T.T.T (41 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển và phát hiện nhiều người trên xe không thắt dây an toàn.

Nhiều nhân viên trên xe đưa rước cũng bị phạt vì lỗi này ẢNH: C08

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, đây là lỗi vi phạm khá phổ biến trên các xe đưa đón nhân viên, xe khách hợp đồng hoặc xe chạy tuyến cố định. Nhiều hành khách có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ người ngồi ghế trước mới cần thắt dây an toàn, còn ngồi phía sau thì "không sao".

Tuy nhiên, trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên chỉ cần một tình huống phanh gấp hoặc va chạm, người không thắt dây an toàn có thể bị va đập mạnh vào ghế phía trước hoặc văng khỏi vị trí ngồi, gây nguy hiểm.

Từ ngày 23.4 đến ngày 6.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã xử phạt 142 trường hợp vi phạm liên quan đến dây an toàn. Trong đó có 106 hành khách không thắt dây an toàn và 36 tài xế chở người không thắt dây an toàn.



CSGT khuyến cáo người dân khi đi ô tô, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, cần hình thành thói quen thắt dây an toàn ở mọi vị trí trên xe để bảo đảm an toàn cho bản thân khi xảy ra sự cố bất ngờ.