Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài hơn 10 km

Lê Lâm - Vũ Phượng
03/05/2026 18:03 GMT+7

Lượng xe đổ về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây quá đông khiến đoạn cao tốc này xảy ra ùn ứ nhiều đoạn.

Chiều 3.5, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ thành phố Đồng Nai về TP.HCM xảy ra ùn ứ do lượng xe từ Phan Thiết, Vũng Tàu đổ về quá đông.

Tình trạng xe đông, di chuyển chạm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, hướng từ quốc lộ 51 về cầu Long Thành

Theo đó, tình trạng ùn ứ kéo dài hơn 10 km, từ nút giao với quốc lộ 51 đến cầu Long Thành (bắc qua sông Đồng Nai nối thành phố Đồng Nai với TP.HCM. Các phương tiện di chuyển được nhưng đi với tốc độ chậm. 

Lực lượng cảnh sát giao thông phải đóng lối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành ở nút giao với quốc lộ 51, hướng dẫn các phương tiện đi trên quốc lộ 51 hướng về cầu Đồng Nai để về TP.HCM.

Trước tình trạng giao thông ùn ứ như trên, chiều 3.5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phát đi thông báo cho biết lưu lượng phương tiện di chuyển từ Phan Thiết về TP.HCM trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm ở nhiều đoạn.

Trước đó khoảng gần 12 giờ trưa 3.5, dòng xe từ Đồng Nai về TP.HCM bắt đầu đông đột biến. Khi đến khu vực cầu Long Thành, đoạn qua xã Long Thành (Đồng Nai), 3 ô tô loại 4 - 7 chỗ xảy ra va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn không gây thương vong, nhưng xảy ra đúng thời điểm phương tiện dồn dập, khiến giao thông trên tuyến bị gián đoạn.

Trong lúc lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường, cách đó khoảng 1 km về phía Đồng Nai tiếp tục xảy ra thêm một vụ va chạm giữa 2 ô tô, khiến tình trạng ùn ứ càng thêm nghiêm trọng.

Nhiều đoạn phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau nhích từng chút một. Tại trạm thu phí Long Phước, hàng dài ô tô xếp hàng chờ qua trạm kéo dài.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý cao tốc nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông từ xa. Tuy nhiên, do lượng xe liên tục đổ về nên tại một số đoạn dòng xe vẫn nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Cảnh sát giao thông thành phố Đồng Nai khuyến cáo gì?

Để hạn chế ùn tắc, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các bác tài chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp như quốc lộ 1 hoặc các hướng thay thế khác, hoặc cân nhắc thời gian di chuyển hợp lý để giảm tải cho tuyến cao tốc.

Phòng Cánh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai cũng lưu ý các tài xế, để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; chú ý quan sát, làm chủ tốc độ; chỉ vượt xe đúng quy định; đi đúng phần đường, làn đường; tuyệt đối không lưu thông vào làn dừng xe khẩn cấp.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp gần nhất; bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m, hoặc liên hệ hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời.

Nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với quốc lộ 51

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 54,72 km. Mỗi bên có 2 làn xe cùng 1 làn dừng khẩn cấp. Do lưu lượng xe đi vào đây khá đông nên thường xảy ra kẹt xe, ùn ứ, nhất là vào dịp lễ, tết.

Vào tháng 8.2025, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn TP.HCM - Long Thành được khởi công mở rộng lên 8 - 10 làn xe, mục đích giảm thiểu tình trạng kẹt xe cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại giữa TP.HCM và Long Thành khi dự án sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

