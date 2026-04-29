Thời sự

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác tạm từ 17 giờ chiều 29.4

Lê Lâm
29/04/2026 13:31 GMT+7

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác tạm 37 km, đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56.

Theo kế hoạch, vào 17 giờ hôm nay (29.4), lãnh đạo TP.HCM, Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lễ khai thác tạm 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn gần nút giao với đường kết nối sân bay Long Thành

Đây là đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56, thuộc Bà Rịa, TP.HCM. Trong giai đoạn khai thác tạm, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa tổ chức thu phí.

Tuy nhiên do hạ tầng chưa đồng bộ, nên các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa thể đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Thay vào đó, các phương tiện phải ra khỏi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xuống quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Bưng Môn, cách đó khoảng 50 m để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường Bưng Môn

Ở chiều ngược lại, tức hướng từ quốc lộ 56 về Đồng Nai, các phương tiện có thể nhập làn trực tiếp vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để về TP.HCM hoặc ra quốc lộ 1.

Chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông

Các phương tiện được phép lưu thông là ô tô dưới 9 chỗ, vận tốc tối đa là 80 km/h, việc giới hạn tốc độ nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ, đồng thời hạn chế rủi ro khi lưu lượng phương tiện tăng cao dịp lễ.

Hướng dẫn lộ trình vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho các phương tiện đi từ TP.HCM trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác giữa năm 2026.

Dự án được chia làm 3 thành phần. Thành phần 1 do Đồng Nai làm chủ đầu tư hiện thi công chậm hơn, dự kiến quý 2/2026 mới hoàn thành. Còn thành phần 2 và thành phần 3 (thuộc TP.HCM) đã cơ bản hoàn thành, được đưa vào khai thác tạm.

