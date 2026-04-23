Phương án khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 30.4

Lê Lâm
23/04/2026 15:51 GMT+7

Ngày 23.4, Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo phương án khai thác tạm cao tốc này.

Từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa thể đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo đó, Ban Quản lý dự án 85 cho biết theo kế hoạch, sẽ đưa vào khai thác tạm tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30.4 (đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến giáp địa bàn TP.HCM).

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: LÊ LÂM

Về phương án kết nối, Ban Quản lý dự án 85 cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát và nhất trí chọn đường Bưng Môn (đường ngang do UBND xã Long Thành quản lý, nằm trên quốc lộ 51 và cách cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 50 m) để các phương tiện vào ra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nút giao giữa tuyến đường Bưng Môn với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Phía sau là nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

ẢNH: LÊ LÂM

Tuy nhiên, do tuyến đường Bưng Môn hiện hữu có mặt đường tương đối hẹp (rộng 9 m, không có lề đường, chỉ có vỉa hè), hai bên tuyến dân cư đông đúc, có chợ Long An, phía trong là khu tái định cư và các trường tiểu học, THCS; đồng thời đây là tuyến đường vào Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, khu tái định cư Lộc An, nên có nhiều thời điểm lưu lượng phương tiện rất lớn với nhiều xe tải nặng đi qua đoạn tuyến.

Vì vậy, Cục CSGT và các cơ quan liên quan kiến nghị thống nhất giai đoạn này chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ đi vào cao tốc.

Ban Quản lý dự án 85 cũng cho biết đang chỉ đạo nhà thầu thi công sửa chữa lại lớp móng đường và mặt đường Bưng Môn để các phương tiện đi lại êm thuận, an toàn; đồng thời sẽ triển khai lắp đặt đầy đủ hệ thống các biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm, hạn chế các phương tiện vào đường cao tốc.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường kết nối từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Mặc dù vậy, theo đánh giá của các đơn vị liên quan, phương án sử dụng tuyến đường Bưng Môn để kết nối cho phương tiện đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ làm tăng lưu lượng xe đột biến chưa lường trước được. Đồng thời, có khả năng gây ùn tắc, tắc nghẽn giao thông trên đoạn đường ngang này cũng như tiềm ẩn mất an toàn nếu không có sự điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng.

Do đó, Ban Quản lý dự án 85 đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo, tuyên truyền đến người dân về phương án tiếp cận, kết nối từ quốc lộ 51 vào tuyến cao tốc.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

ẢNH: LÊ LÂM

Bên cạnh đó, hỗ trợ cử lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra, kịp thời điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện, người dân lưu thông, đi lại trên đoạn đường Bưng Môn và đường gom trước khi vào tuyến cao tốc, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, các dịp lễ, hội…

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác giữa năm 2026.

Dự án được chia làm 3 thành phần. Thành phần 1 do Đồng Nai làm chủ đầu tư hiện thi công chậm hơn, dự kiến quý 2/2026 mới hoàn thành. Còn thành phần 2 và thành phần 3 (thuộc TP.HCM) đã cơ bản hoàn thành, có thể đưa vào khai thác.

Sẵn sàng thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước lễ 30.4

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao quốc lộ 56 sẵn sàng thông xe trước dịp lễ 30.4.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
