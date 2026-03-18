Đề xuất thông xe 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Phân luồng ra sao?

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc đưa vào khai thác hơn 37 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 31.3.2026, Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng; chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để xin ý kiến về phương án tổ chức phân luồng giao thông.

Hơn 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56 đang khẩn trương thi công và hoàn thiện các thủ tục để đưa vào thông xe trước ngày 31.3.2026

Theo Ban Quản lý dự án 85, hiện ban chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác tuyến chính hơn 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56) theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Để đảm bảo tiến độ thông xe dự án theo yêu cầu, Ban Quản lý dự án 85 báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, có ý kiến về một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phục vụ thông xe tuyến chính.

Các loại xe nào được lưu thông?

Cụ thể, chỉ cho các phương tiện xe chở người dưới 24 chỗ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao quốc lộ 56 và ngược lại.

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Đối với hướng lưu thông từ trung tâm TP.HCM và Dầu Giây đi Vũng Tàu sẽ có 2 lộ trình để di chuyển.

Lộ trình 1: Các phương tiện đi từ trung tâm TP.HCM, Dầu Giây về đến nút giao quốc lộ 51 ra khỏi trạm thu phí, sau đó tiếp tục đi qua trạm thu phí hướng Long Thành - Dầu Giây để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng làn đường bên phải (không có trạm kiểm soát thu phí) để đi Vũng Tàu.

Lộ trình 2: Các phương tiện đi từ trung tâm TP.HCM, Dầu Giây về đến nút giao quốc lộ 51 ra khỏi trạm thu phí, sau đó đi vào đường Bưng Môn (cách đó khoảng 1,1 km) và rẽ phải vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đi Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn thuộc địa phận TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Đối với hướng lưu thông từ Vũng Tàu đi trung tâm TP.HCM và Dầu Giây: Các phương tiện vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao quốc lộ 56 di chuyển đến Km 17+700 rẽ phải để lên cầu vượt nhánh 1 tuyến T2 (đường kết nối thuộc dự án sân bay Long Thành), sau đó tiếp tục rẽ phải vào nhánh N7 để đi Dầu Giây hoặc rẽ trái để đi TP.HCM.

Người dân hai bên đường đi lại ra sao?

Ban Quản lý dự án 85 cũng cho biết dự án cao tốc đi qua và chia cắt 3 xã Long Thành, Long Phước và Phước Thái (đều thuộc tỉnh Đồng Nai). Theo thiết kế, có 5 cầu vượt ngang và 6 hầm chui cùng các tuyến đường gom để kết nối các khu dân cư 2 bên cao tốc.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa có đường gom dân sinh, khiến nhiều hộ dân không có đường ra bên ngoài

Đối với những khu vực chưa có đường gom kết nối đến hầm chui, cầu vượt, Ban Quản lý dự án 85 đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương thống nhất triển khai làm đường gom tạm (kết cấu mặt đường cấp phối đá dăm) để người dân di chuyển.

Sau khi địa phương bàn giao đầy đủ mặt bằng, Ban Quản lý dự án 85 sẽ chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thiện hệ thống đường gom theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.