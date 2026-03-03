Thủ tướng: Làm đường sắt kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

Kết luận phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với TP.HCM khẩn trương triển khai tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành để kết nối giao thông thông suốt, kịp thời, chất lượng.

Người đứng đầu Chính phủ đồng ý nguyên tắc triển khai dự án này theo lệnh khẩn cấp, bảo đảm quy định, quy trình chặt chẽ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương làm tuyến đường sắt kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp ẢNH: NHẬT BẮC

Trước đó, hồi cuối tháng 2, lãnh đạo UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên từ TP.HCM đi Long Thành trong tháng 4.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành mạng lưới giao thông đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại, đồng thời là mắt xích then chốt trong liên kết vùng chiến lược giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Tại cuộc họp, về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu 2 thành phố khẩn trương rà soát, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ KH-CN xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về đường sắt đô thị để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây lắp. Với các dự án đang triển khai (tuyến số 3, số 5 của Hà Nội, tuyến số 2 TP.HCM...), phải bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đối với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, tiếp tục rà soát kỹ các cơ chế, chính sách để thúc đẩy triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. TP.HCM rà soát, xử lý dứt điểm việc quyết toán Dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi xong trong tháng 3.2026; tổ chức lựa chọn tư vấn trong quý 2/2026.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 265 của Quốc hội, trình Chính phủ trước 15.3.

Các địa phương (15 tỉnh, thành phố) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, khẩn trương hoàn tất rà soát các nhu cầu vốn, công nghệ, giải phóng mặt bằng năm 2026, báo cáo chính xác để Bộ Xây dựng phân khai kế hoạch trước ngày 15.3.

Về dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hợp tác Việt - Trung, yêu cầu tiến độ, chất lượng rất cao. Theo đó, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi đầu kỳ dự án thành phần 2 trong tháng 3, bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy phía Trung Quốc khởi động đàm phán Hiệp định xây dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới trong tháng 3. Chỉ đạo hoàn thành lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và ký hợp đồng trong tháng 4.

Bộ Ngoại giao làm việc với phía Trung Quốc thúc đẩy và cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao, thu xếp họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác đường sắt vào tháng 3 để ký kết các hợp đồng.

Về công tác quy hoạch các tuyến Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động làm việc với phía Trung Quốc trong tháng 3 để thống nhất thời điểm ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật; chỉ đạo tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo đầu kỳ trong tháng 3, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm hoàn thành quy hoạch trong năm 2026...