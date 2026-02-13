Không kịp thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán

Ngày 13.2, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này cùng các cơ quan liên quan đã thống nhất không thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào cuối tháng 1.2026, Ban Quản lý dự án 85 đề xuất thông xe tạm 18,2 km thuộc dự án thành phần 2 (từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Cộng thêm với dự án thành phần 3 (dài 19,8 km, thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đã thông xe kỹ thuật ngày 30.4.2025) gần như xây dựng hoàn thành, nếu việc thông xe tạm diễn ra, các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thể di chuyển trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Bà Rịa tại nút giao quốc lộ 56.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giáp ranh giữa Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu cũ ẢNH: LÊ LÂM

Tuy nhiên, do dự án thành phần 2 có một số hạng mục chưa hoàn thành, còn tồn tại nhiều bất cập mất an toàn giao thông, như một số đoạn tôn hộ lan đang lắp đặt dở dang, hàng rào bảo vệ chưa khép kín, biển báo, vạch sơn kẻ đường chưa hoàn chỉnh, một số điểm mở kết nối với đường nhánh chưa được đóng lại.

Vì vậy, sau buổi kiểm tra thực tế vào chiều 12.2, Ban Quản lý dự án 85 cùng các bên liên quan quyết định không thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong dịp Tết Nguyên đán 2026.