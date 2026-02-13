Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không kịp thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán

Lê Lâm
Lê Lâm
13/02/2026 14:44 GMT+7

Do còn nhiều bất cập, không đảm bảo an toàn giao thông, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa được thông xe tạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngày 13.2, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này cùng các cơ quan liên quan đã thống nhất không thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Không thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào cuối tháng 1.2026, Ban Quản lý dự án 85 đề xuất thông xe tạm 18,2 km thuộc dự án thành phần 2 (từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Cộng thêm với dự án thành phần 3 (dài 19,8 km, thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đã thông xe kỹ thuật ngày 30.4.2025) gần như xây dựng hoàn thành, nếu việc thông xe tạm diễn ra, các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thể di chuyển trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Bà Rịa tại nút giao quốc lộ 56.

Không thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giáp ranh giữa Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu cũ

ẢNH: LÊ LÂM

Tuy nhiên, do dự án thành phần 2 có một số hạng mục chưa hoàn thành, còn tồn tại nhiều bất cập mất an toàn giao thông, như một số đoạn tôn hộ lan đang lắp đặt dở dang, hàng rào bảo vệ chưa khép kín, biển báo, vạch sơn kẻ đường chưa hoàn chỉnh, một số điểm mở kết nối với đường nhánh chưa được đóng lại.

Vì vậy, sau buổi kiểm tra thực tế vào chiều 12.2, Ban Quản lý dự án 85 cùng các bên liên quan quyết định không thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai ( 34,2 km) và Bà Rịa Vũng Tàu cũ (19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác giữa năm 2026.

