Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa kịp khai thác tạm trong tháng 3.2026?

Dự kiến lùi đến khi nào?

Ngày 29.3, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư thành phần 2 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình triển khai và kế hoạch đưa vào khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giáp ranh Đồng Nai với TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Theo Ban Quản lý dự án 85, đến nay dự án thành phần 2 đã thi công gần như hoàn thiện, chỉ còn các hạng mục nhỏ như lắp đặt biển báo, hàng rào và hoàn thiện sơn kẻ đường.

Thời gian qua, đơn vị đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, do thiếu hụt nhân công, biến động giá vật liệu, xăng dầu và vướng mặt bằng nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, dẫn đến chưa thể khai thác tạm trong trong tháng 3.2026 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (khai thác hơn 37 km từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến phường Bà Rịa).

Các công nhân đang thi công lắp hàng rào trên thành phần 2 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Ban Quản lý dự án 85 cho biết phải đến đầu tháng 4.2026 các hạng mục trên mới hoàn thành. Sau đó nghiệm thu, kiểm tra, nếu mọi việc thuận lợi, chủ đầu tư sẽ bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV đưa vào khai thác tạm từ ngày 25.4.

Điều chỉnh phương án tổ chức giao thông

Cũng theo Ban Quản lý dự án 85, một nguyên nhân khác tác động đến kế hoạch khai thác tạm là phương án tổ chức giao thông.

Trước đây, phương án đưa ra là cho phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ngược lại. Tuy nhiên, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại chưa lắp đặt trạm thu phí nên phải tính toán lắp trạm thu phí tạm để tránh thất thoát nguồn thu.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài ra, cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành đang được mở rộng và thi công đồng thời nên việc sử dụng trạm thu phí trên quốc lộ 51 để kết nối vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không còn khả thi.

Do đó, các đơn vị liên quan đã họp và đưa ra phương án mới là đi từ hướng quốc lộ 51 vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại tuyến đường Bưng Môn (cách cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 200 m). Các loại phương tiện được lưu thông gồm ô tô con, xe khách dưới 29 chỗ và xe tải dưới 5 tấn.

Theo phương án phân luồng mới, các phương tiện ra khỏi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để vào quốc lộ 51, sau đó rẽ vào đường Bưng Môn cách đó khoảng 200 m vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác giữa năm 2026.

Dự án được chia thành 3 thành phần, hiện thành phần 3 (thuộc TP.HCM) đã hoàn thành, thành phần 2 đang hoàn thiện các công đoạn cuối, còn thành phần 1 thi công chậm hơn, dự kiến quý 2/2026 mới xong.