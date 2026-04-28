Thời sự

Sẽ xây đường trên cao dọc quốc lộ 51, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Lê Lâm
Lê Lâm
28/04/2026 18:34 GMT+7

Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51, kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến được xây dựng từ năm 2026 - 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỉ đồng.

Ngày 28.4, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Sẽ xây đường trên cao dọc quốc lộ 51, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Nút giao thông ngã tư Vũng Tàu nhìn từ hướng Lê Văn Duyệt

Cụ thể, dự án có điểm đầu dự án tại đường Lê Văn Duyệt, thuộc phường Trấn Biên; điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân. Tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,612 km. Đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Đồng thời nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.

Ngoài ra còn xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành… theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, luật Đường bộ và pháp luật khác có liên quan.

Sẽ xây đường trên cao dọc quốc lộ 51, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua nghị quyết

Tăng cường kết nối giữa Đồng Nai với TP.HCM

Theo nội dung nghị quyết, việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Nai; tăng cường khả năng kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời bảo đảm kết nối giao thông với TP.HCM được thông suốt, thuận lợi, tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Sẽ xây đường trên cao dọc quốc lộ 51, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 3.

Gần nút giao ngã tư Vũng Tàu là cầu Đồng Nai, kết nối Đồng Nai với TP.HCM

Dự kiến thời gian xây dựng từ năm 2026 - 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỉ đồng, bằng hình thức đối tác công - tư: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM (trước là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông thuộc tốp nhiều nhất nước, lúc cao điểm lên tới gần 70.000 lượt xe/ngày - đêm.

Riêng nút giao ngã tư Vũng Tàu, nơi giao giữa quốc lộ 51 và quốc lộ 1 và là cửa ngõ phía Đồng Nai vào TP.HCM cũng nơi là nút giao thông có lượng phương tiện rất lớn. Dù đã được đầu tư cầu vượt, hầm chui nhưng nơi đây vẫn thường xảy ra ùn tắc, kẹt xe.


