Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khắc phục ùn tắc giao thông trên quốc lộ 51

Trước tình hình ùn tắc giao trên quốc lộ 51 do rào chắn để thi công sửa chữa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo.

Nhiều đoạn trên quốc lộ 51 thuộc tỉnh Đồng Nai bị ùn tắc nhiều ngày qua, do rào chắn để sửa chữa ẢNH: LÊ LÂM

Ưu tiên thi công ban đêm

Văn bản cho biết, theo phản ánh của người dân và báo chí, việc tổ chức rào chắn để sửa chữa các đoạn hư hỏng trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã gây ùn tắc giao thông kéo dài nhiều km, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của nhân dân và hoạt động vận tải hàng hóa.

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá toàn diện việc tổ chức thi công, rào chắn, phân luồng giao thông trên quốc lộ 51.

Một vị trí được rào chắn để thi công tạo nên nút thắt, dẫn đến giao thông ùn ứ ẢNH: LÊ LÂM

Rà soát phương án tổ chức thi công, yêu cầu đơn vị thi công điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp, bảo đảm vừa sửa chữa công trình vừa duy trì khả năng lưu thông tối đa.

Phải bố trí thi công theo khung giờ hợp lý (ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm), không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Tăng cường thi công "3 ca, 4 kíp", bổ sung máy móc, thiết bị, rút ngắn tối đa thời gian thi công, sớm hoàn thành dự án sửa chữa quốc lộ 51.

Đồng thời đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, người điều tiết giao thông theo quy định; thu hẹp phạm vi rào chắn, thi công dứt điểm từng đoạn, thi công tới đâu dứt điểm tới đó, không triển khai dàn trải gây ách tắc. Có phương án dự phòng xử lý tình huống phát sinh, đặc biệt trong giờ cao điểm và các ngày cuối tuần.

Dòng xe nhích từng chút một quá điểm bị ùn tắc cho rào chắn để thi công quốc lộ 51 ẢNH: LÊ LÂM

Phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn các phương tiện chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào quốc lộ 51.

Đối với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống gây mất an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và TP.HCM (trước là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông thuộc tốp nhiều nhất nước, lúc cao điểm lên tới gần 70.000 lượt xe/ngày - đêm.

Việc sửa chữa bắt đầu từ cuối tháng 3.2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.2026 ẢNH: LÊ LÂM

3 năm gần đây, quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều đoạn, dù được lực lượng chức năng duy tu, sửa chữa nhưng được một thời gian thì "đâu lại vào đó".

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch sửa chữa "lớn", tại những điểm hư hỏng nặng không đổ lại nhựa đường mà thay thế bằng bê tông, thời gian rào chắn mỗi vị trí thường kéo dài 5 - 7 ngày gây nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Dự án sữa chữa quốc lộ 51 bắt đầu từ cuối tháng 3.2026, dự kiến vào tháng 7.2026 hoàn thành.