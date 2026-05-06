Đèn giao thông mờ, tài xế bị báo 'vượt đèn đỏ': CSGT TP.HCM xử lý ra sao?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài đăng thu hút nhiều tranh luận liên quan đến việc một tài xế bị lực lượng CSGT dừng xe, thông báo lỗi "vượt đèn đỏ" trong tình huống tín hiệu giao thông hiển thị không rõ ràng.

Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực dưới chân cầu vượt Mỹ Thủy, theo hướng từ đường Mai Chí Thọ đi Cát Lái (TP.HCM) - một nút giao có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên đông xe container.

Đèn đỏ mờ khiến người tham gia giao thông không thấy rõ tại TP.HCM ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung chia sẻ tài xế đăng tải vào ngày 3.5, khi lưu thông đến khu vực này, anh quan sát thấy phía trước có 4 cụm đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, trong khi hai đèn ở vị trí ngoài cùng và trong cùng hiển thị rõ màu đỏ, thì hai đèn ở giữa lại khá mờ, khó quan sát, nhất là trong điều kiện trời nắng gắt khiến ánh sáng phản chiếu làm giảm độ nhận diện.

Tài xế cho hay khi đến gần vạch dừng, anh đã chủ động giảm tốc và dừng lại. Tuy nhiên, do nhận thấy tín hiệu không rõ ràng, cộng với việc các xe phía trước có dấu hiệu di chuyển, anh quyết định tiếp tục cho xe đi qua nút giao. Ngay sau đó, phương tiện này bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực ra hiệu lệnh dừng xe và thông báo lỗi "vượt đèn đỏ".

Đáng chú ý, theo phản ánh, tài xế đã đề nghị cán bộ CSGT cùng quay lại vị trí đèn tín hiệu để kiểm tra thực tế, nhằm xác định liệu tín hiệu có đủ rõ để người điều khiển phương tiện nhận biết hay không.

Tình huống này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc trong trường hợp đèn tín hiệu hiển thị không rõ ràng, người điều khiển phương tiện có bị xử phạt hay không, cũng như trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý hạ tầng giao thông.

Sự việc khiến người tham gia giao thông thắc mắc về tình huống giao thông, đặc biệt tại các nút giao phức tạp, nơi chỉ một quyết định trong tích tắc cũng có thể dẫn đến vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc xảy ra trên địa bàn do Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phụ trách. Trong trường hợp này, tài xế không bị lập biên bản cũng như không bị xử phạt nguội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo Đội CSGT Cát Lái đã chủ động liên hệ đơn vị quản lý tuyến đường để kiểm tra, khắc phục và sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu nhằm bảo đảm người tham gia giao thông quan sát rõ, tránh phát sinh những tình huống tương tự.