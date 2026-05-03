CSGT hướng dẫn xe đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, chiều 3.5, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Chiều 3.5, dòng xe từ miền Tây đổ về TP.HCM tăng cao ẢNH: T.Q

Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, Cục CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 triển khai phương án điều tiết giao thông trên tuyến. Thời gian áp dụng từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 3.5, theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cụ thể, trong khung thời gian trên, lực lượng CSGT tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn khẩn cấp tại một số đoạn nhằm giảm áp lực giao thông, duy trì dòng phương tiện di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ kéo dài.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 lưu ý, đây là phương án điều tiết giao thông tạm thời được tổ chức và kiểm soát trực tiếp bởi lực lượng CSGT. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn, hiệu lệnh của CSGT sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát và xử phạt nguội; dữ liệu hình ảnh sẽ được đối chiếu với phương án điều tiết phân luồng đã triển khai. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ưu tiên cao nhất của lực lượng CSGT là bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế ùn tắc và tạo điều kiện để người dân lưu thông thuận lợi, thông suốt sau kỳ nghỉ lễ.