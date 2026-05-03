Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

CSGT hướng dẫn xe đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thanh Quân
Thanh Quân
03/05/2026 19:40 GMT+7

Dòng xe từ miền Tây về TP.HCM tăng cao trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, lực lượng CSGT hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp tại một số đoạn ùn ứ.

Tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, chiều 3.5, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài.

CSGT hướng dẫn xe đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1.

Chiều 3.5, dòng xe từ miền Tây đổ về TP.HCM tăng cao

ẢNH: T.Q

Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, Cục CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 triển khai phương án điều tiết giao thông trên tuyến. Thời gian áp dụng từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 3.5, theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cụ thể, trong khung thời gian trên, lực lượng CSGT tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn khẩn cấp tại một số đoạn nhằm giảm áp lực giao thông, duy trì dòng phương tiện di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ kéo dài.

Hàng trăm xe bị phạt nguội trên cao tốc dịp nghỉ lễ: Lỗi nào nhiều nhất?

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 lưu ý, đây là phương án điều tiết giao thông tạm thời được tổ chức và kiểm soát trực tiếp bởi lực lượng CSGT. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn, hiệu lệnh của CSGT sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát và xử phạt nguội; dữ liệu hình ảnh sẽ được đối chiếu với phương án điều tiết phân luồng đã triển khai. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ưu tiên cao nhất của lực lượng CSGT là bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế ùn tắc và tạo điều kiện để người dân lưu thông thuận lợi, thông suốt sau kỳ nghỉ lễ.

Tin liên quan

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài hơn 10 km

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài hơn 10 km

Lượng xe đổ về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây quá đông khiến đoạn cao tốc này xảy ra ùn ứ kéo dài nhiều đoạn.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc làn dừng khẩn cấp đường về TP.HCM kẹt xe cao tốc cao tốc tp.hcm - trung lương kẹt xe dịp lễ 30.4
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận