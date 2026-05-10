Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM nhắc quy định về đèn vàng mà nhiều học sinh hiểu chưa đúng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/05/2026 10:23 GMT+7

Khi CSGT TP.HCM lưu ý quy định về đèn vàng, nhiều học sinh mới biết nhiều khi đã chủ quan cố tình vượt qua, có thể bị xử phạt.

Ngày 9.5, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước cùng các đơn vị tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho hơn 1.500 học sinh THPT trên địa bàn.

CSGT TP.HCM lưu ý quy định về đèn vàng, nhiều học sinh mới biết - Ảnh 1.

1.500 học sinh tham dự buổi tuyên truyền về an toàn giao thông

ẢNH: DIỆU MI

Tham gia chương trình có học sinh các trường THPT Phước Kiển, THPT Dương Văn Dương, THPT Long Thới, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã Hiệp Phước và Trường TH - THCS - THPT Hoàng Gia.

Không khí buổi tuyên truyền khá sôi động khi nhiều học sinh lần đầu được trải nghiệm mô hình thực hành gần giống sát hạch lái xe hạng A1. Các em được hướng dẫn xử lý tình huống, kỹ năng quan sát, phanh xe, chuyển hướng an toàn và nhận diện các nguy cơ dễ dẫn tới tai nạn giao thông.

Đèn vàng dừng lại trước vạch

Một trong những nội dung khiến nhiều học sinh bất ngờ nhất là quy định liên quan tín hiệu đèn vàng.

Thiếu tá Phan Thành Nghĩa, Bí thư Chi đoàn Trạm CSGT Đa Phước, phụ trách tuyên truyền của buổi tập huấn cho rằng phần lớn học sinh đều biết ý nghĩa cơ bản của đèn tín hiệu giao thông, nhưng khi tham gia thực tế lại dễ chủ quan, ỷ lại trong việc chấp hành.

CSGT TP.HCM lưu ý quy định về đèn vàng, nhiều học sinh mới biết - Ảnh 2.

Học sinh trải nghiệm mô hình thực hành gần giống sát hạch lái xe hạng A1

ẢNH: DIỆU MI

"Học sinh hiện nay thường vi phạm liên quan độ tuổi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện không phù hợp với độ tuổi. Ngoài ra, nhiều em biết quy định nhưng vẫn chủ quan khi qua giao lộ", thiếu tá Nghĩa chia sẻ.

Theo cán bộ CSGT, nguyên tắc an toàn khi đến ngã ba, ngã tư là phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động dừng lại khi cần thiết.

"Đèn vàng phải giảm tốc độ, dừng lại trước vạch sơn theo quy định. Tuy nhiên, nhiều em vẫn nghĩ đèn vàng là phải tranh thủ chạy qua nên rất nguy hiểm", thiếu tá Nghĩa nói thêm.

CSGT TP.HCM lưu ý quy định về đèn vàng, nhiều học sinh mới biết - Ảnh 3.

Thực tế CSGT vẫn ghi nhận nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông

ẢNH: DIỆU MI

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tín hiệu đèn vàng đồng nghĩa người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Chỉ trong trường hợp phương tiện đã đi trên vạch hoặc đã qua vạch dừng khi đèn chuyển vàng thì mới được tiếp tục di chuyển.

Những lỗi học sinh thường vi phạm

Ngoài nội dung về đèn tín hiệu giao thông, lực lượng chức năng cũng phổ biến nhiều lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, sử dụng xe trên 50 cm3 khi chưa đủ tuổi, đi sai làn đường hay sử dụng điện thoại khi lái xe.

Theo CSGT, thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh bắt nguồn từ những lỗi tưởng nhỏ nhưng rất nguy hiểm như vượt đèn đỏ, chạy nhanh qua giao lộ, chuyển hướng không quan sát hoặc đi vào điểm mù xe tải.

CSGT TP.HCM lưu ý quy định về đèn vàng, nhiều học sinh mới biết - Ảnh 4.

Các buổi tuyên truyền giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông

ẢNH: DIỆU MI

Trong phần hướng dẫn kỹ năng an toàn, các em còn được xem mô phỏng các tình huống va chạm do vượt ẩu, tránh vượt sai quy định hay rơi vào điểm mù của xe tải, container.

Nhiều học sinh chăm chú theo dõi khi CSGT phân tích các tình huống thường gặp ngoài thực tế như người đi bộ bất ngờ băng qua đường, xe tải chở hàng cồng kềnh, xe máy lạng lách hay tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, chương trình còn tổ chức tặng hàng trăm phần quà gồm mũ bảo hiểm, áo mưa, túi xách cho học sinh hoàn thành tốt phần thực hành kỹ năng lái xe.

Theo đại diện Trạm CSGT Đa Phước, việc tuyên truyền trực quan, đặt học sinh vào các tình huống thực tế sẽ giúp các em dễ nhớ, dễ hình dung hơn so với học lý thuyết đơn thuần.

"Điều quan trọng không chỉ là biết luật mà còn phải hình thành thói quen phản xạ an toàn khi ra đường", đại diện đơn vị chia sẻ.

Tin liên quan

Nhắc khách đội mũ bảo hiểm, tài xế công nghệ bị 1 sao: Cục CSGT nói gì?

Nhắc khách đội mũ bảo hiểm, tài xế công nghệ bị 1 sao: Cục CSGT nói gì?

Từ chuyện tài xế công nghệ bị khách đánh giá 1 sao vì nhắc đội mũ bảo hiểm nhưng phản ánh không được giải quyết, Cục CSGT cho rằng hãng xe công nghệ cần trách nhiệm hơn với an toàn giao thông.

Lỗi nào khiến hàng trăm tài xế bị phạt nguội trên cao tốc?

Đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe: Nhận biết thế nào để tránh đi nhầm?

Khám phá thêm chủ đề

học sinh đèn vàng CSGT CSGT TP.HCM Vượt đèn vàng An toàn giao thông có được vượt đèn vàng TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận