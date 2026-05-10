CSGT TP.HCM nhắc quy định về đèn vàng mà nhiều học sinh hiểu chưa đúng

Ngày 9.5, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước cùng các đơn vị tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho hơn 1.500 học sinh THPT trên địa bàn.

1.500 học sinh tham dự buổi tuyên truyền về an toàn giao thông ẢNH: DIỆU MI

Tham gia chương trình có học sinh các trường THPT Phước Kiển, THPT Dương Văn Dương, THPT Long Thới, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã Hiệp Phước và Trường TH - THCS - THPT Hoàng Gia.

Không khí buổi tuyên truyền khá sôi động khi nhiều học sinh lần đầu được trải nghiệm mô hình thực hành gần giống sát hạch lái xe hạng A1. Các em được hướng dẫn xử lý tình huống, kỹ năng quan sát, phanh xe, chuyển hướng an toàn và nhận diện các nguy cơ dễ dẫn tới tai nạn giao thông.

Đèn vàng dừng lại trước vạch

Một trong những nội dung khiến nhiều học sinh bất ngờ nhất là quy định liên quan tín hiệu đèn vàng.

Thiếu tá Phan Thành Nghĩa, Bí thư Chi đoàn Trạm CSGT Đa Phước, phụ trách tuyên truyền của buổi tập huấn cho rằng phần lớn học sinh đều biết ý nghĩa cơ bản của đèn tín hiệu giao thông, nhưng khi tham gia thực tế lại dễ chủ quan, ỷ lại trong việc chấp hành.

Học sinh trải nghiệm mô hình thực hành gần giống sát hạch lái xe hạng A1 ẢNH: DIỆU MI

"Học sinh hiện nay thường vi phạm liên quan độ tuổi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện không phù hợp với độ tuổi. Ngoài ra, nhiều em biết quy định nhưng vẫn chủ quan khi qua giao lộ", thiếu tá Nghĩa chia sẻ.

Theo cán bộ CSGT, nguyên tắc an toàn khi đến ngã ba, ngã tư là phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động dừng lại khi cần thiết.

"Đèn vàng phải giảm tốc độ, dừng lại trước vạch sơn theo quy định. Tuy nhiên, nhiều em vẫn nghĩ đèn vàng là phải tranh thủ chạy qua nên rất nguy hiểm", thiếu tá Nghĩa nói thêm.

Thực tế CSGT vẫn ghi nhận nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông ẢNH: DIỆU MI

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tín hiệu đèn vàng đồng nghĩa người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Chỉ trong trường hợp phương tiện đã đi trên vạch hoặc đã qua vạch dừng khi đèn chuyển vàng thì mới được tiếp tục di chuyển.

Những lỗi học sinh thường vi phạm

Ngoài nội dung về đèn tín hiệu giao thông, lực lượng chức năng cũng phổ biến nhiều lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, sử dụng xe trên 50 cm3 khi chưa đủ tuổi, đi sai làn đường hay sử dụng điện thoại khi lái xe.

Theo CSGT, thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh bắt nguồn từ những lỗi tưởng nhỏ nhưng rất nguy hiểm như vượt đèn đỏ, chạy nhanh qua giao lộ, chuyển hướng không quan sát hoặc đi vào điểm mù xe tải.

Các buổi tuyên truyền giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông ẢNH: DIỆU MI

Trong phần hướng dẫn kỹ năng an toàn, các em còn được xem mô phỏng các tình huống va chạm do vượt ẩu, tránh vượt sai quy định hay rơi vào điểm mù của xe tải, container.

Nhiều học sinh chăm chú theo dõi khi CSGT phân tích các tình huống thường gặp ngoài thực tế như người đi bộ bất ngờ băng qua đường, xe tải chở hàng cồng kềnh, xe máy lạng lách hay tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, chương trình còn tổ chức tặng hàng trăm phần quà gồm mũ bảo hiểm, áo mưa, túi xách cho học sinh hoàn thành tốt phần thực hành kỹ năng lái xe.

Theo đại diện Trạm CSGT Đa Phước, việc tuyên truyền trực quan, đặt học sinh vào các tình huống thực tế sẽ giúp các em dễ nhớ, dễ hình dung hơn so với học lý thuyết đơn thuần.

"Điều quan trọng không chỉ là biết luật mà còn phải hình thành thói quen phản xạ an toàn khi ra đường", đại diện đơn vị chia sẻ.