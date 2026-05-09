Nhắc khách đội mũ bảo hiểm, tài xế công nghệ bị 1 sao: Cục CSGT nói gì?

Mới đây, câu chuyện một tài xế công nghệ bị khách đánh giá 1 sao chỉ vì nhắc đội mũ bảo hiểm đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.



Tài xế công nghệ phản ánh đến hãng

Tài xế cho biết đã bị khách hàng đánh giá 1 sao vì nhắc nhở khách đội mũ bảo hiểm. Sau khi xuống xe, khách hàng còn có hành động xô đẩy và lớn tiếng khi tài xế nói cảm ơn.

Tài xế phản ánh đến hãng xe vụ việc bị đánh giá 1 sao do nhắc khách đội mũ bảo hiểm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Do đó, tài xế yêu cầu hãng xóa số sao do khách hàng đánh giá kém để tài xế tiếp tục công việc thuận lợi hơn. "Tôi bị khách làm khó dễ mà kèm thêm số sao thấp nữa thì công bằng ở đâu cho tài xế?", tài xế đặt câu hỏi.

Đáng chú ý, hãng xe phản hồi đối tác rằng hiện hãng chưa thể hỗ trợ xóa.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Không ít tài xế công nghệ cho biết họ từng rơi vào tình huống tương tự khi bị khách đánh giá sao thấp chỉ vì không đáp ứng những yêu cầu trái quy định giao thông.

Tài khoản Duy Bành kể lại, trong một cuốc xe chở khách từ đường Đoàn Văn Bơ đến Phan Xích Long vào khoảng 22 giờ 10, vị khách liên tục yêu cầu chạy nhanh. Khi tới giao lộ có đèn đỏ, khách tiếp tục yêu cầu vượt đèn.

"Tôi nói lỡ bị phạt thì ai chịu, khách tỏ thái độ khó chịu rồi sau đó đánh giá 1 sao", người này chia sẻ.

Một số ý kiến khác cho rằng cơ chế đánh giá trên các ứng dụng hiện nay đang khiến tài xế chịu nhiều áp lực. Nếu không chiều theo yêu cầu của khách, kể cả yêu cầu vô lý hoặc trái luật, tài xế có nguy cơ bị đánh giá thấp, ảnh hưởng đến thu nhập và công việc.

"Tài xế thường là người phải giải thích và chịu thiệt nếu xảy ra phản ánh từ khách hàng", một tài khoản bình luận.

Tài xế công nghệ chịu nhiều áp lực từ việc khách hàng thoải mái đánh giá sao của mình trên ứng dụng ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều khiến nhiều người băn khoăn là khi tài xế lựa chọn hành xử đúng luật để bảo đảm an toàn cho hành khách, họ lại có nguy cơ bị ảnh hưởng thu nhập, điểm đánh giá hay quyền lợi trên nền tảng.



Vụ việc như "giọt nước tràn ly". Một số tài xế công nghệ khác cũng cho biết từng bị đánh giá 1 sao chỉ vì những yêu cầu vô lý từ phía khách hàng, nếu không đáp ứng thì mặc nhiên bị 1 sao.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong sự việc này, hãng xe đang tiếp tục xác minh thông tin để xử lý.

Cục CSGT nói gì?

Từ câu chuyện này, đại diện Cục CSGT cho rằng trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng gọi xe không nên chỉ dừng ở việc kết nối chuyến đi.



Theo lực lượng chức năng, các nền tảng công nghệ hiện gần như chưa có cơ chế rõ ràng nhằm khuyến khích tài xế tuân thủ luật giao thông hoặc bảo vệ tài xế khi họ yêu cầu khách chấp hành quy định an toàn.

Bên cạnh đó, Cục CSGT ghi nhận hiện nhiều tài xế xe công nghệ vẫn vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, leo vỉa hè, dừng đỗ sai quy định… để giao hàng hoặc chở khách nhanh hơn. Thậm chí có trường hợp cố tình che biển số nhằm tránh bị hệ thống camera giám sát phát hiện, xử lý phạt nguội.

Cục CSGT cho rằng hãng xe công nghệ cần trách nhiệm hơn với an toàn giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù lực lượng chức năng liên tục xử lý, tuyên truyền, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến tại nhiều đô thị lớn. Theo nhiều ý kiến, trong lĩnh vực vận tải, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không thể tách rời yếu tố an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, sự phát triển mạnh của các ứng dụng gọi xe những năm gần đây đã làm thay đổi thói quen đi lại của nhiều người dân. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, khách có thể đặt xe, giao hàng hay gọi đồ ăn bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi là không ít vấn đề về an toàn giao thông đang được đặt ra, đặc biệt với lực lượng tài xế xe công nghệ hoạt động liên tục ngoài đường phố. Một ứng dụng gọi xe không chỉ đơn thuần là nền tảng công nghệ trung gian mà còn đang tham gia trực tiếp vào hoạt động vận tải mỗi ngày với số lượng chuyến xe rất lớn.

Vì vậy, bên cạnh yếu tố tốc độ và doanh thu, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho tài xế và hành khách.

"Đã đến lúc cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh vận tải cần có những quy định cụ thể bắt buộc về an toàn giao thông đối với loại hình kinh doanh này. Chúng ta cần lên tiếng để yêu cầu doanh nghiệp xe công nghệ chí ít phải có trách nhiệm xã hội tối thiểu khi kinh doanh ở Việt Nam", đại diện Cục CSGT nói.

Với nhiều tài xế công nghệ, đôi khi việc làm đúng luật lại đồng nghĩa nguy cơ bị đánh giá sao thấp, mất khách và ảnh hưởng thu nhập. Đó cũng là khoảng trống trách nhiệm đang được đặt ra với các nền tảng gọi xe.