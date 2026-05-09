Đời sống Cộng đồng

Lỗi nào khiến hàng trăm tài xế bị phạt nguội trên cao tốc?

Vũ Phượng
09/05/2026 14:45 GMT+7

Chỉ trong 1 ngày, CSGT trên cao tốc đã ghi nhận tới 501 trường hợp vi phạm, trong đó hơn 400 trường hợp là phạt nguội. Đó là các lỗi nào?

Chỉ trong một ngày kiểm trên các tuyến cao tốc toàn quốc, lực lượng CSGT đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, nhiều lỗi bị xử lý là những hành vi không ít tài xế vẫn làm mỗi ngày vì nghĩ sẽ không lọt vào camera phạt nguội.

Ngày 9.5,  Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết trong ngày 8.5 đơn vị đã bố trí 83 lượt cán bộ, chiến sĩ ghi nhận, xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tuần tra, xử lý vi phạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 501 phương tiện vi phạm, gồm 53 xe khách, 127 xe tải, 258 xe con, 62 xe container và 1 xe cấp cứu.

Trong số này, CSGT đã dừng phương tiện, lập biên bản trực tiếp 95 trường hợp. Có 406 trường hợp còn lại đang được củng cố hồ sơ để gửi thông báo phạt nguội.

Theo thống kê, lỗi vi phạm phổ biến nhất vẫn là chạy quá tốc độ với 330 trường hợp bị ghi nhận chỉ trong một ngày. Nhiều tài xế bị phát hiện chạy quá tốc độ ở các đoạn đường thông thoáng, ít phương tiện hoặc khi lưu thông vào ban đêm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn ghi nhận 42 trường hợp vi phạm quy định khi vào, ra cao tốc; 37 trường hợp đi sai phần đường, làn đường; 31 trường hợp tránh, vượt sai quy định và 30 trường hợp dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Theo CSGT, nhiều lỗi trong số này xuất phát từ tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện. Không ít tài xế chuyển làn gấp mà không quan sát kỹ, dừng xe ở làn khẩn cấp để nghỉ ngơi hoặc đi chậm ở làn vượt dù lưu lượng xe phía sau đang di chuyển tốc độ cao.

CSGT ghi hình phạt nguội các trường hợp vi phạm trên cao tốc

Lực lượng chức năng cho biết cao tốc là môi trường giao thông đặc thù, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ lớn nên chỉ một thao tác thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Đặc biệt, các hành vi như chuyển làn không đúng quy định, vượt xe thiếu an toàn hay dừng xe tùy tiện trên cao tốc đều tiềm ẩn nguy cơ va chạm liên hoàn.

Phòng 6 cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường ghi hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Trên cao tốc, chỉ vài giây mất tập trung hoặc một cú đánh lái chủ quan cũng có thể biến hành trình bình thường thành tai nạn nguy hiểm.

