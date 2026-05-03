Hàng trăm xe bị phạt nguội trên cao tốc dịp nghỉ lễ: Lỗi nào nhiều nhất?

Ngày 3.5 - ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, Cục CSGT cho biết chỉ tính riêng các tuyến cao tốc, mỗi ngày có đến hàng trăm trường hợp bị phạt nguội.

Theo CSGT, trong cao điểm nghỉ lễ, khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, lực lượng đồng loạt siết chặt kiểm tra, giám sát trên các tuyến cao tốc nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông. Cùng với tuần tra lưu động, hệ thống thiết bị nghiệp vụ ghi nhận hình ảnh được tăng cường, qua đó phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm.



Chỉ trong ngày 2.5, các tổ công tác thuộc lực lượng CSGT đường bộ cao tốc đã ghi nhận khoảng 400 trường hợp vi phạm. Trong đó có 49 xe khách, 48 xe tải, 284 xe con và 19 xe container. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ, đặt ra áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Từ dữ liệu hình ảnh, lực lượng chức năng đã dừng phương tiện, lập biên bản 25 trường hợp vi phạm trực tiếp, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 5 trường hợp. Đáng chú ý, có tới 375 trường hợp còn lại dự kiến sẽ bị gửi thông báo phạt nguội, cho thấy việc xử lý vi phạm qua hình ảnh ngày càng trở thành "mắt thần" trên cao tốc.

Trong số các lỗi bị phát hiện, vi phạm về tốc độ chiếm áp đảo với 314 trường hợp, tương đương gần 80% tổng số vi phạm. Đây tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao và chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn.

Bên cạnh đó, nhiều hành vi nguy hiểm khác cũng bị ghi nhận như tránh, vượt không đúng quy định (29 trường hợp), chuyển làn sai quy định (15 trường hợp), dừng, đỗ xe nơi có biển cấm (9 trường hợp). Đáng lo ngại, vẫn có các trường hợp dừng, đỗ xe ngay trên cao tốc hoặc đi vào làn dừng khẩn cấp, những hành vi tiềm ẩn rủi ro đặc biệt lớn.

Ngoài ra, một số lỗi khác như đi sai làn đường, không tuân thủ quy định khi ra, vào cao tốc hoặc không bật tín hiệu cảnh báo khi dừng xe cũng được lực lượng chức năng ghi nhận. Dù số lượng không nhiều, nhưng đây đều là những vi phạm có thể gây mất an toàn trong điều kiện giao thông đông đúc dịp lễ.

Theo CSGT, việc tăng cường xử lý qua hình ảnh không chỉ giúp phát hiện vi phạm một cách khách quan mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nhiều tài xế sau khi nhận thông báo phạt nguội đã thừa nhận vi phạm, đồng thời rút kinh nghiệm khi lưu thông trên cao tốc.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn đúng quy định và không dừng, đỗ tùy tiện. Đặc biệt, làn dừng khẩn cấp chỉ được sử dụng trong trường hợp bất khả kháng, không phải là "lối thoát" để né kẹt xe.