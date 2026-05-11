Vì sao trạm dừng nghỉ trên cao tốc vẫn chậm?

Phần lớn chưa hoàn thành các hạng mục quan trọng

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, mặc dù Bộ Xây dựng đã chỉ đạo đưa một số đoạn tuyến vào khai thác như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, song tiến độ triển khai các trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến vẫn còn chậm.

Hạ tầng cao tốc Bắc - Nam hoàn thiện thần tốc nhưng hệ thống trạm dừng nghỉ lại ì ạch ẢNH: THANH QUÂN

Thực tế cho thấy, nhiều trạm chưa hoàn thiện đầy đủ các hạng mục dịch vụ công thiết yếu; một số trạm mới chỉ khai thác tạm, trong khi phần lớn chưa hoàn thành các hạng mục quan trọng như trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc điện.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do sự thiếu quyết liệt từ phía nhà đầu tư, việc hoàn thiện thủ tục còn chậm, tổ chức thi công chưa đồng bộ, thậm chí có thời điểm triển khai cầm chừng. Bên cạnh đó, các vướng mắc giữa nhà đầu tư và nhà thầu chưa được xử lý kịp thời cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chung.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân khi lưu thông trên cao tốc, mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng này, Cục yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ, nghĩa vụ hợp đồng và triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh thi công. Trong đó, cần tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để bù tiến độ đã chậm.

Đáng chú ý, mục tiêu đặt ra là trong tháng 5 phải cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu như đường ra vào, hệ thống biển báo, sơn kẻ, hộ lan, chiếu sáng… để đưa các trạm vào khai thác tạm, bảo đảm an toàn giao thông trước khi vận hành chính thức. "Các nhà đầu tư cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn giao thông do chưa hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại các điểm đấu nối" - văn bản của Cục nêu rõ.

Phải đầu tư trạm sạc xe điện

Liên quan đến khó khăn khách quan, lãnh đạo Cục Đường bộ cho biết: Từ đầu tháng 3, biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng do ảnh hưởng từ tình hình quốc tế đã tác động đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, cơ quan quản lý yêu cầu các nhà đầu tư phải chủ động có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ nhà thầu, không để tình trạng thi công cầm chừng kéo dài.

Một nội dung quan trọng khác được nhấn mạnh là yêu cầu các trạm dừng nghỉ phải được đầu tư đồng bộ hạ tầng năng lượng xanh, đặc biệt là hệ thống trạm sạc xe điện. Việc này nhằm thực hiện định hướng chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải theo chương trình của Chính phủ, đồng thời đón đầu xu hướng phát triển phương tiện giao thông điện trong thời gian tới.

Đối với các Ban Quản lý dự án, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường bám sát hiện trường, chủ động phối hợp với nhà đầu tư để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công và việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp nhà đầu tư vi phạm tiến độ, cần kịp thời đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Khu Quản lý đường bộ III được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hạ tầng theo đúng phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn trước khi đưa vào khai thác.