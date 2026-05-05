Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Hà Mai
05/05/2026 12:01 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, nguồn lực tài chính, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ theo tiến độ đề ra.

Bộ Xây dựng vừa có Công văn yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ và hệ thống ITS (Intelligent Transport Systems - Giao thông thông minh) tại dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ và hệ thống ITS trên mạng lưới cao tốc Bắc - Nam

Theo đó, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương chỉ đạo nhà đầu tư, tư vấn rà soát lại thiết kế các nhánh ra, vào trạm dừng nghỉ, kịp thời điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. 

Căn cứ khối lượng còn lại, Cục chỉ đạo các nhà đầu tư lập lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo từng ngày, từng tuần kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị, nhân, vật lực. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, nguồn lực tài chính, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trạm theo tiến độ đề ra.

Cục Đường bộ được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc; quyết liệt đôn đốc, giám sát chặt chẽ công tác triển khai thi công, đảm bảo tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt, kịp thời tổ chức điều chỉnh các bất cập trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, có hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thiết kế hạ tầng sạc điện, cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ; Các Ban QLDA 2, 85 phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ và các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thiết kế, thi công các nhánh ra, vào trạm dừng nghỉ, kịp thời có ý kiến cũng như xử lý các tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai.

Về triển khai hệ thống ITS, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu các Ban Quản lý dự án 2, 85 chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu bảo đảm hoàn thành đồng bộ các hạng mục công trình thuộc các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, đưa vào khai thác và tổ chức thu phí chính thức trong tháng 5 này. 

"Giám đốc các Ban QLDA 2, 85 phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng ngày, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tiến độ hoàn thành hệ thống; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các tồn tại, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền" - lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo.

Ngoài ra, các Tổ công tác do Bộ Xây dựng thành lập được giao tổ chức kiểm tra hiện trường đối với công tác lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm của hệ thống ITS, hệ thống thu phí (bao gồm cả hệ thống Back-End và Hệ thống quản lý CSDL thanh toán điện tử giao thông đường bộ), các trạm kiểm tra tải trọng xe, các điều kiện để tổ chức thu phí và các giải pháp cần phải thực hiện để đáp ứng tiến độ tổ chức vận hành thử hệ thống thu phí.

Cấp bách mở rộng quốc lộ

Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đường về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua đã cho thấy bất cập rất lớn trong hệ thống giao thông hiện hữu: cao tốc đã được nối dài thần tốc nhưng bước xuống quốc lộ là kẹt xe và xuống cấp.

