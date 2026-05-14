Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân không đu trend check-in ở 'biển Gò Vấp'

Vũ Phượng
Vũ Phượng
14/05/2026 10:57 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa khuyến cáo người dân không đu trend check-in ở 'biển Gò Vấp' vì nơi đây không phải điểm tham quan, vui chơi và đang có biển cảnh báo nguy hiểm.

Ngày 14.5, Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết khu vực bãi cát ven sông Vàm Thuật (đoạn qua phường An Nhơn, TP.HCM) hay còn gọi "biển Gò Vấp" là điểm check-in đang nổi bật trên mạng xã hội.

Theo CSGT, đây là khu vực công trình đang thi công, đã được giăng dây cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân không đu trend check-in ở 'biển Gò Vấp' - Ảnh 1.

Người dân đến "biển Gò Vấp" dù nơi này có biển cảnh báo

ẢNH: CHUNG PHÁT

Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn ninh trật tự, phòng ngừa từ sớm các nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước, Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra phối hợp Công an phường An Phú Đông tuần tra và tuyên truyền người dân không tụ tập đông người tại quanh khu vực thi công bờ kè Vàm Thuật.

CSGT cho biết ghi nhận lượng người đến khu vực "biển Gò Vấp" khá đông do nhiều người theo "trend" trên mạng xã hội, kéo theo tình trạng xe hàng rong xuất hiện tự phát, nhiều người tụ tập ăn uống, xả rác khiến môi trường khu vực bị ảnh hưởng.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân không đu trend check-in ở 'biển Gò Vấp' - Ảnh 2.

Cảnh sát đường thủy Rạch Tra tuyên truyền cho người dân

ẢNH: PC08

Ngoài ra, lượng người và phương tiện dừng đỗ nhiều hơn cũng khiến việc đi lại trở nên đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Khu vực này còn tiềm ẩn không ít nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là với trẻ em.

Hiện khu vực bãi cát này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, không phải khu vực tham quan hay vui chơi được phép hoạt động. Dù đã có dây chắn và biển cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên đi vào khu vực bãi cát để chụp hình, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven sông.

CSGT TP.HCM đã đến nhắc nhở, tuyên truyền người dân không tụ tập đông người tại khu vực này, không được vào khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm; cẩn trọng không để trẻ nhỏ vui chơi chạy nhảy đến gần bờ kè để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra…

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân không đu trend check-in ở 'biển Gò Vấp' - Ảnh 4.

Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ ra khu vực "biển Gò Vấp" vui chơi, hóng mát

ẢNH: PC08

Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người dân không được dừng đỗ phương tiện giao thông sai quy định; khi tham gia giao thông có chở theo trẻ nhỏ phải lưu trang bị mũ bảo hiểm cho trẻ, vừa góp phần đảm bảo an toàn, vừa xây dựng nên ý thức, văn hóa giao thông cho các em từ sớm.

Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để giữ gìn, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Tin liên quan

Đường Cộng Hòa đảo chiều sáng 14.5: Đỡ kẹt xe nhưng vẫn còn người leo lề

Đường Cộng Hòa đảo chiều sáng 14.5: Đỡ kẹt xe nhưng vẫn còn người leo lề

Sáng 14.5, đường Cộng Hòa tiếp tục thí điểm đảo chiều làn xe giờ cao điểm. Người dân đi lại dễ dàng, đỡ kẹt xe nhưng vẫn còn người leo lề.

Người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, tài xế cũng bị phạt: Vì sao?

Đường Cộng Hòa thí điểm đảo chiều, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng

Khám phá thêm chủ đề

biển Gò Vấp check-in biển gò vấp CSGT TP.HCM Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra Sông Vàm Thuật TP.HCM Gò Vấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận