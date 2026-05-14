CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân không đu trend check-in ở 'biển Gò Vấp'

Ngày 14.5, Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết khu vực bãi cát ven sông Vàm Thuật (đoạn qua phường An Nhơn, TP.HCM) hay còn gọi "biển Gò Vấp" là điểm check-in đang nổi bật trên mạng xã hội.

Theo CSGT, đây là khu vực công trình đang thi công, đã được giăng dây cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát.

Người dân đến "biển Gò Vấp" dù nơi này có biển cảnh báo ẢNH: CHUNG PHÁT

Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn ninh trật tự, phòng ngừa từ sớm các nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước, Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra phối hợp Công an phường An Phú Đông tuần tra và tuyên truyền người dân không tụ tập đông người tại quanh khu vực thi công bờ kè Vàm Thuật.

CSGT cho biết ghi nhận lượng người đến khu vực "biển Gò Vấp" khá đông do nhiều người theo "trend" trên mạng xã hội, kéo theo tình trạng xe hàng rong xuất hiện tự phát, nhiều người tụ tập ăn uống, xả rác khiến môi trường khu vực bị ảnh hưởng.

Cảnh sát đường thủy Rạch Tra tuyên truyền cho người dân ẢNH: PC08

Ngoài ra, lượng người và phương tiện dừng đỗ nhiều hơn cũng khiến việc đi lại trở nên đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Khu vực này còn tiềm ẩn không ít nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là với trẻ em.

Hiện khu vực bãi cát này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, không phải khu vực tham quan hay vui chơi được phép hoạt động. Dù đã có dây chắn và biển cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên đi vào khu vực bãi cát để chụp hình, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven sông.

CSGT TP.HCM đã đến nhắc nhở, tuyên truyền người dân không tụ tập đông người tại khu vực này, không được vào khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm; cẩn trọng không để trẻ nhỏ vui chơi chạy nhảy đến gần bờ kè để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra…

Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ ra khu vực "biển Gò Vấp" vui chơi, hóng mát ẢNH: PC08

Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người dân không được dừng đỗ phương tiện giao thông sai quy định; khi tham gia giao thông có chở theo trẻ nhỏ phải lưu trang bị mũ bảo hiểm cho trẻ, vừa góp phần đảm bảo an toàn, vừa xây dựng nên ý thức, văn hóa giao thông cho các em từ sớm.

Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để giữ gìn, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.