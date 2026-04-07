Biển cấm, dây chắn vẫn không ngăn được người vào check-in 'bãi biển Gò Vấp'
Video Đời sống

Chung Phát
07/04/2026 06:27 GMT+7

Bất chấp dây chắn và biển cảnh báo nguy hiểm, nhiều người vẫn xuống “bãi biển Gò Vấp” để chụp hình, vui chơi sau khi khu vực này trở thành điểm check-in được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Chiều ngày 6.4.2026, nhiều người tập trung khu vực bãi cát ven sông Vàm Thuật (đoạn qua phường An Nhơn, TP.HCM), hay còn được gọi là “biển Gò Vấp”, địa điểm đang “hot” trên mạng xã hội những ngày qua. Dù đã được giăng dây, cảnh báo, nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh sống gần khu vực cho biết, trước đây tuyến đường ven sông khá thông thoáng, ít người tụ tập. Tuy nhiên thời gian gần đây, sau khi hình ảnh khu bãi cát được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, lượng người đổ về ngày càng đông.

Dù đã được giăng dây, cảnh báo, nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát

ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo chị Linh, cùng với lượng người đến đông là tình trạng xe hàng rong xuất hiện tự phát, nhiều người tụ tập ăn uống, xả rác khiến môi trường khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, lượng người và phương tiện dừng đỗ nhiều hơn cũng khiến việc đi lại trở nên đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ cũng cho biết thực tế lượng người đến đây khá đông, giống như trên mạng xã hội, nếu trẻ em ra khu vực này chơi, bất cẩn có thể xảy ra nguy hiểm.

Sau khi hình ảnh khu bãi cát được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, lượng người đổ về ngày càng đông

ẢNH: CHUNG PHÁT

Hiện khu vực bãi cát này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, không phải khu vực tham quan hay vui chơi được phép hoạt động. Dù đã có dây chắn và biển cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên đi vào khu vực bãi cát để chụp hình, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven sông.

Tin liên quan

Vườn hoa sao nhái tuyệt đẹp bên bờ sông Hương: Giới trẻ nô nức check-in

Vườn hoa sao nhái tuyệt đẹp bên bờ sông Hương: Giới trẻ nô nức check-in

Tận dụng không gian xanh mát và vườn hoa sao nhái đang mùa khoe sắc rực rỡ, công viên Phú Xuân (TP.Huế) trở thành tọa độ thư giãn hot nhất tại cố đô, thu hút đông đảo bạn trẻ đến săn ảnh và tận hưởng nhịp sống chậm.

‘Lâu đài’ giữa lòng TP.HCM: Góc nào cũng như phim, người trẻ mê mẩn check-in

Vườn cẩm tú cầu gây sốt ở trung tâm TP.HCM, check-in mê như ở Đà Lạt

Khám phá thêm chủ đề

bãi biển biển Gò Vấp check-in Hàng rong TP.HCM
