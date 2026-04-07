Biển cấm, dây chắn vẫn không ngăn được người vào check-in 'bãi biển Gò Vấp'

Chiều ngày 6.4.2026, nhiều người tập trung khu vực bãi cát ven sông Vàm Thuật (đoạn qua phường An Nhơn, TP.HCM), hay còn được gọi là “biển Gò Vấp”, địa điểm đang “hot” trên mạng xã hội những ngày qua. Dù đã được giăng dây, cảnh báo, nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh sống gần khu vực cho biết, trước đây tuyến đường ven sông khá thông thoáng, ít người tụ tập. Tuy nhiên thời gian gần đây, sau khi hình ảnh khu bãi cát được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, lượng người đổ về ngày càng đông.

Dù đã được giăng dây, cảnh báo, nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát

Theo chị Linh, cùng với lượng người đến đông là tình trạng xe hàng rong xuất hiện tự phát, nhiều người tụ tập ăn uống, xả rác khiến môi trường khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, lượng người và phương tiện dừng đỗ nhiều hơn cũng khiến việc đi lại trở nên đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ cũng cho biết thực tế lượng người đến đây khá đông, giống như trên mạng xã hội, nếu trẻ em ra khu vực này chơi, bất cẩn có thể xảy ra nguy hiểm.

Hiện khu vực bãi cát này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, không phải khu vực tham quan hay vui chơi được phép hoạt động. Dù đã có dây chắn và biển cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên đi vào khu vực bãi cát để chụp hình, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven sông.