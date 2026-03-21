‘Lâu đài’ giữa lòng TP.HCM: Góc nào cũng như phim, người trẻ mê mẩn check-in
Video Đời sống

Hồ Hiền - Nguyễn Thúy An
21/03/2026 12:04 GMT+7

Trụ sở tạm của Nhà văn hóa Thanh Niên bất ngờ gây sốt với vẻ đẹp cổ điển như một tòa lâu đài châu Âu thu nhỏ. Không chỉ lên hình ấn tượng, nơi đây còn chinh phục người trẻ bằng trải nghiệm thực tế, nơi từng góc nhỏ đều có thể trở thành một khung hình đầy cảm xúc.

Phía sau những hàng cây, dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ... một tòa nhà mang dáng dấp cổ điển hiện lên giữa trung tâm TP.HCM, nơi mà chỉ cần giơ máy lên, bất kỳ góc nào cũng có thể trở thành một khung hình đầy chất thơ.

Những bức tường vàng kem, mái ngói dốc, cửa vòm cao cùng các khối tháp tròn khiến không gian nơi đây vừa có chút hiện đại, vừa dễ gợi nhớ đến những tòa lâu đài châu Âu.

Giữa nhịp sống đô thị vội vã, trụ sở tạm của Nhà văn hóa Thanh Niên trên đường Phạm Ngọc Thạch bỗng trở thành điểm dừng chân, nơi người trẻ tìm đến để chậm lại, để ngắm nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Tòa nhà 'nấp' sau hàng cây xanh mát

ẢNH: THÚY AN

Không gian nhẹ nhàng, dịu mắt không chỉ thu hút về mặt hình ảnh mà còn để lại ấn tượng sâu đậm với những người lần đầu ghé thăm.

Ngày 14.3 vừa qua, trụ sở Nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 đường Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn) đã tạm dừng hoạt động để xây dựng công trình mới.

Do đó, Nhà văn hóa Thanh Niên được dời về số 21 đường Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa, TP.HCM) để tiếp tục hoạt động. Trụ sở tạm chỉ cách trụ sở vừa bắt đầu khởi công xây dựng khoảng 500 m.

Khuôn viên trụ sở tạm Nhà văn hóa Thanh Niên có diện tích hơn 5.000 m2 với không gian nhiều cây xanh và được bố trí khoảng 1.500 m2 làm khu làm việc, phòng học và các khu vực đào tạo.

Mái ngói dốc, cửa vòm cao khiến không gian nơi đây dễ gợi nhớ đến những tòa lâu đài châu Âu

ẢNH: THÚY AN

Ngay cả khu vực cà phê sân vườn, ở một góc khuôn viên, dưới những tán cây xanh mát… cũng cực kỳ dễ chịu.

Trong khoảng thời gian tạm hoạt động trước khi trụ sở mới hoàn thành, "tòa lâu đài" này đang dần trở thành một điểm hẹn đặc biệt, nơi mà vẻ đẹp kiến trúc không chỉ để ngắm, mà còn để cảm nhận, để lại những nét rất riêng qua từng khung hình.

Tin liên quan

Vườn cẩm tú cầu gây sốt ở trung tâm TP.HCM, check-in mê như ở Đà Lạt

Những ngày gần đây, một góc Công viên số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài, TP.HCM) bất ngờ trở thành điểm check-in mới của nhiều bạn trẻ. Giữa không gian xanh mát, một khu vườn cẩm tú cầu nở rực rỡ với nhiều gam màu trắng, tím, xanh… khiến nhiều người thích thú, tìm đến chụp ảnh và dạo chơi.

Cây gòn độc lạ nằm ngang dòng kênh ở TP.HCM thu hút hàng trăm người check-in

Khám phá thêm chủ đề

