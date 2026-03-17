nơi này không hẳn là một khu vườn lớn mà chỉ là một khoảng đất được phủ kín bởi những khóm Cẩm tú cầu đủ màu sắc. Tuy vậy, những bông hoa tròn đầy, nổi bật giữa công viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi ngang.

Cẩm tú cầu nở to, lấp lánh dưới nắng mai. Đến chiều tối, khi những vạt nắng cuối ngày còn vương lại, dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghé đến để chụp ảnh check-in.

Vườn cẩm tú cầu gây sốt ở trung tâm TP.HCM, check-in mê như ở Đà Lạt

Những khóm hoa được trồng thành từng cụm lớn, nở tròn và rực rỡ. Màu sắc chuyển nhẹ từ trắng sang tím, xanh nhạt, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa dịu dàng giữa phố phường đông đúc.

Chị Dương Thủy Thúy Ân (TP.HCM) cho biết khu vườn khiến chị và bạn bè khá bất ngờ: "Tụi em thấy khu vườn hoa này chụp hình rất xinh, kiểu rất thơ mộng. Tụi em cũng chụp được khá nhiều tấm ảnh đẹp".

Cẩm tú cầu nở rộ, rực rỡ dưới nắng ẢNH: HỒ HIỀN

Không chỉ có cẩm tú cầu, khu vực công viên còn có nhiều loại hoa khác tạo nên một không gian đa sắc. "Bên kia có cẩm tú cầu nhìn rất giống Đà Lạt, còn bên này thì có vườn hồng, rồi cúc đồng tiền cũng rất xinh", chị Thúy Ân chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ cho biết họ biết đến địa điểm này sau khi xem các hình ảnh trên mạng xã hội. Không ít người sau khi vô tình ghé công viên, đi ngang qua khu vực đài phun nước và bị thu hút bởi dãy cẩm tú cầu đang nở rộ.

Không gian hoa rực rỡ, lối đi rộng và nhiều góc chụp tự nhiên khiến nơi này nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của các bạn trẻ. Chỉ cần đứng cạnh một cụm cẩm tú cầu đang nở rộ, nhiều người đã có ngay những bức ảnh đầy màu sắc, mang cảm giác như đang dạo bước trong một góc nhỏ của Đà Lạt, ngay giữa lòng TP.HCM.

Khi hoàng hôn buông, nắng nhẹ, nhiều bạn trẻ ghé vườn hoa chụp hình ẢNH: HỒ HIỀN

Cách khu vườn hoa cẩm tú cầu chỉ vài bước chân là tượng đài giọt nước. Vào cuối tuần, nơi đây thường thu hút đông người dân đến tản bộ, chụp hình và ngắm công trình biểu tượng của công viên.





Chiều mát, nơi đây cũng trở thành điểm hẹn của nhiều người dân thành phố ẢNH: HỒ HIỀN

Những tia nước bắn vút lên cao theo nhịp nhạc, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Không gian vừa sôi động vừa thư giãn khiến nhiều người chọn ở lại lâu hơn để ngắm trọn những khoảnh khắc rực rỡ giữa lòng thành phố.

Sự kết hợp giữa những khóm cẩm tú cầu rực rỡ, không gian công viên thoáng đãng và biểu tượng giọt nước giàu ý nghĩa dần khiến khiến nơi đây dần trở thành điểm dạo chơi, check-in quen thuộc của nhiều người. Chỉ cần một buổi chiều ghé qua, đứng giữa những khóm hoa đang nở rộ và ngắm ánh hoàng hôn buông nhẹ, nhiều người có thể cảm nhận được một góc bình yên rất khác giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM