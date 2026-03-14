Ngày 14.3, còn gọi là Valentine trắng, diễn ra đúng một tháng sau Valentine 14.2, được xem là dịp để người nhận quà "đáp lễ" bằng những món quà ngọt ngào. Tuy vậy, tại TP.HCM, không khí mua sắm trong ngày này vẫn khá trầm lắng so với những dịp quen thuộc như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 hay Valentine đỏ.

Shop hoa vắng vẻ ngày Valentine trắng: Nữ tặng hoa nam vẫn chưa phổ biến

Ghi nhận tại một số cửa hàng hoa và chocolate cho thấy lượng khách có tăng nhẹ so với ngày thường nhưng nhìn chung vẫn khá yên ắng. Chị Nguyễn Thị Xuyên, chủ một shop hoa với hơn 15 năm kinh nghiệm, cho biết ngày 14.3 vẫn chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam.

"Ngày 14.3 trộm vía là rất im ắng. Chị bán hoa cũng lâu rồi nhưng ngày này vẫn chưa thịnh hành lắm," chị Xuyên chia sẻ, đồng thời cho biết hiếm khi thấy các bạn nữ đến mua hoa để tặng ngược lại cho bạn trai. Trong khi đó, vào các dịp như 14.2 hay 8.3, cửa hàng thường rất nhộn nhịp vì nhiều bạn nam đến chọn hoa tặng người yêu.

Ở một góc khác của thị trường quà tặng, các cửa hàng chocolate ghi nhận lượng khách nữ tăng nhẹ. Chị Hải Đường, quản lý Maison Marou Saigon, cho biết vào ngày 14.3, nhiều khách nữ đến mua chocolate để tặng lại cho bạn trai, dù lượng khách vẫn không thể so với Valentine 14.2.

Từ Thủ Đức (cũ), chị Nhã Thư lên trung tâm thành phố, trực tiếp chọn chocolate tặng người yêu ẢNH: HỒ HIỀN

Một số bạn trẻ vẫn coi đây là dịp nhỏ để bày tỏ tình cảm. Bạn Nhã Thư cho biết đã chủ động tìm mua chocolate và cà phê tặng bạn trai trong ngày này, dù phải đi khá xa để chọn món quà phù hợp.

Tại Maison Marou, khách nữ tìm mua chocolate dù nhỉnh hơn nhưng gần như không thể so với ngày 14.2 (ngày các bạn nam chủ động tặng quà) ẢNH: HỒ HIỀN

Theo nhiều tài liệu, Valentine trắng được cho là có nguồn gốc từ Nhật Bản vào khoảng thập niên 1960 và chính thức được chọn là ngày đáp lễ Valentine từ năm 1978. Tại Việt Nam, dù ngày này ngày càng được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, thói quen tặng quà trong đời sống vẫn còn khá mới mẻ.

Dẫu vậy, với một số người trẻ, chỉ cần một hộp chocolate hay một tấm thiệp nhỏ cũng đủ khiến ngày 14.3 trở nên ngọt ngào theo cách rất riêng.