Xác minh clip 2 người đi xe máy đánh nhau giữa đường phố TP.HCM gây náo loạn

Ngày 18.5, Công an TP.HCM cho biết Phòng CSGT (PC08) đang phối hợp Công an xã Bình Hưng cùng các đơn vị liên quan xác minh vụ 2 người đánh nhau giữa đường gây ùn ứ giao thông trên đường Phạm Hùng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai xe máy xảy ra va chạm, sau đó 2 người điều khiển lao vào xô xát ngay giữa đường phố đông đúc.

Hình ảnh 2 người đánh nhau giữa đường Phạm Hùng lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hình ảnh từ camera hành trình của ô tô lưu thông chiều ngược lại, xe tay ga chở 2 nam thanh niên và xe máy do người đàn ông điều khiển, phía sau chở thùng bia, đang chạy song song trên đường Phạm Hùng.

Trong lúc di chuyển, hai bên liên tục vung tay, chân qua lại. Khi người đàn ông chở bia dừng xe thì bị nam thanh niên ngồi trên xe tay ga bất ngờ đạp vào người.

Ngay sau đó, nam thanh niên ngồi sau xe tay ga lao tới đấm liên tiếp vào mặt khiến người đàn ông loạng choạng, chiếc xe máy cùng thùng bia ngã đổ xuống đường.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, hai bên tiếp tục xô đẩy khiến người đàn ông té ngã giữa đường.

Người đăng tải clip cho biết vụ việc hai người đánh nhau giữa đường xảy ra trên đường Phạm Hùng, đoạn cách đường Nguyễn Văn Linh vài trăm mét. Trước đó, hai xe được cho là đã va quẹt với nhau dẫn đến mâu thuẫn, đuổi bám và đánh nhau giữa đường phố.

Vụ việc xảy ra giữa chiều tối, tại khu vực đông phương tiện qua lại nên giao thông qua đoạn đường này bị ùn ứ cục bộ.

Hiện PC08 cùng các đơn vị liên quan đang trích xuất thêm camera an ninh khu vực, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý.



