Tấn công CSGT TP.HCM để giúp anh trai vi phạm nồng độ cồn bỏ chạy

Khuya 11.5, Công an TP.HCM cho biết Công an phường Bình Phú (TP.HCM) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong lúc lực lượng CSGT kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 20 ngày 9.5, tổ công tác của Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, phường Bình Phú.

Người đàn ông cầm ghế nhựa tấn công CSGT để giúp anh trai vi phạm nồng độ cồn bỏ chạy ẢNH CẮT TỪ CLIP

Lúc này, CSGT phát hiện ông Đ.V.H (59 tuổi, ở phường Bình Phú) điều khiển xe mô tô có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.



Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Đ.V.H ở mức 0,937 mg/l khí thở. Trong lúc tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm, ông Nguyễn Minh Thành (44 tuổi, em ông H.) đi đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Sau đó, ông Nguyễn Minh Thành đã dùng 2 ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đánh cán bộ CSGT nhằm cản trở việc xử lý và tạo điều kiện cho ông H. điều khiển xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương để lẩn trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm ông Nguyễn Minh Thành ẢNH: C.A.C.C

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phú đã phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Ông Đ.V.H thừa nhận hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đồng thời, tại cơ quan công an, ông Nguyễn Minh Thành khai nhận đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT với mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ chạy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm ông Nguyễn Minh Thành theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia.

Ông Nguyễn Minh Thành tại trụ sở công an ẢNH: C.A.C.C

Cơ quan công an nhấn mạnh, hành vi chống người thi hành công vụ, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất an ninh trật tự và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kể cả xử lý hình sự.

Mọi hành vi sử dụng bạo lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc kích động, hỗ trợ người khác chống đối lực lượng chức năng đều sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm minh. Người dân cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng; không tụ tập, can thiệp, bao che hoặc hỗ trợ người vi phạm tìm cách trốn tránh xử lý.

Việc hợp tác với lực lượng thi hành công vụ không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm ghế nhựa lớn tiếng tranh cãi với 2 CSGT.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ lo ngại trước cách hành xử nóng nảy khi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng chức năng.