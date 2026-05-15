Cục phó CSGT khẳng định không tăng mức phạt tiền khi sửa đổi Nghị định 168

Không tăng mức phạt tiền, trừ điểm

Ngày 15.5, tại tọa đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026, thượng tá Phạm Việt Công, Cục phó Cục CSGT (Bộ Công an), đã chia sẻ về những vấn đề liên quan dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Thượng tá Công khẳng định, quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định này theo hướng không nâng mức phạt tiền và không nâng mức trừ điểm đối với các vi phạm.

Thượng tá Phạm Việt Công trao đổi những vấn đề liên quan dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168 ẢNH: MINH NGÂN

Theo thượng tá Công, sau hơn 1 năm Nghị định 168 được triển khai, yêu cầu quản lý nhà nước được đáp ứng, kết quả xử lý vi phạm tăng cao và tai nạn giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Điều này cho thấy nghị định đang phát huy vai trò, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ và chế tài xử phạt hiện hành đã bảo đảm mục tiêu phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thượng tá Công cho hay, với thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện nay, việc tiếp tục duy trì mức xử phạt, mức trừ điểm là cần thiết nhằm duy trì tính ổn định và phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông.

Cạnh đó, thượng tá Công cho biết, nhiều quy định mới đã thay đổi theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Ví dụ như một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện hoặc không tước bằng lái trực tiếp ngay, bỏ quy định về việc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em và các hoạt động kinh doanh vận tải…

Về chế tài xử phạt, cơ quan soạn thảo đã đồng bộ hóa các quy định hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý hồ sơ phương tiện cũng đã hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất, không có các quy định ảnh hưởng nhiều đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, lái xe không cần mang bằng

Cục phó Cục CSGT khẳng định cơ quan soạn thảo đã áp dụng nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó phần lớn quy trình thực hiện trên môi trường mạng; ứng dụng khoa học công nghệ vào thủ tục hành chính từ khâu cấp phép liên quan đến trình tự thủ tục xử phạt vi phạm, tạo điều kiện cho người dân trong quá trình thực thi và thực hiện các quyền của mình.

Thượng tá Công cũng cho biết, để siết chặt quản lý, đồng thời giảm áp lực thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, 2 dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 đã bổ sung các quy định nhằm hướng đến chuyển dịch quản lý thủ công dựa trên giấy tờ sang quản lý công nghệ dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện.

Sau khi sửa đổi, công nghệ dữ liệu sẽ được áp dụng vào quản lý thay cho quản lý thủ công trên giấy tờ ẢNH: TIẾN TRẠCH

Trong đó, Cục phó Cục CSGT cho hay, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, cơ quan soạn thảo đã đề xuất phân cấp thẩm quyền, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục và cho phép sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy khi nộp hồ sơ để giảm áp lực về thủ tục, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Lấy ví dụ, thượng tá Công cho hay, các thủ tục liên quan đăng ký phương tiện, đăng kiểm, cấp đổi giấy phép lái xe hiện cơ bản đã thực hiện trên môi trường mạng và tích hợp với định danh điện tử. Người dân sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch có thể được cấp giấy phép lái xe điện tử ngay trên hệ thống để sử dụng khi tham gia giao thông, mà không phải chờ cấp giấy phép lái xe bản cứng truyền thống.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục, trong dự thảo nghị định, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là đối với phương tiện vận tải có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Các nội dung sửa đổi tập trung nâng cao trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải trong quản lý lái xe, phương tiện và thời gian hoạt động nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.