Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cục phó CSGT khẳng định không tăng mức phạt tiền khi sửa đổi Nghị định 168

Trần Cường
Trần Cường
15/05/2026 21:27 GMT+7

Thượng tá Phạm Việt Công, Cục phó Cục CSGT, khẳng định quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 168 theo hướng không nâng mức phạt tiền và không nâng mức trừ điểm đối với các vi phạm.

Không tăng mức phạt tiền, trừ điểm

Ngày 15.5, tại tọa đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026, thượng tá Phạm Việt Công, Cục phó Cục CSGT (Bộ Công an), đã chia sẻ về những vấn đề liên quan dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Thượng tá Công khẳng định, quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định này theo hướng không nâng mức phạt tiền và không nâng mức trừ điểm đối với các vi phạm.

Cục phó CSGT khẳng định không tăng mức phạt tiền khi sửa đổi Nghị định 168 - Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Việt Công trao đổi những vấn đề liên quan dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168

ẢNH: MINH NGÂN

Theo thượng tá Công, sau hơn 1 năm Nghị định 168 được triển khai, yêu cầu quản lý nhà nước được đáp ứng, kết quả xử lý vi phạm tăng cao và tai nạn giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ. 

Điều này cho thấy nghị định đang phát huy vai trò, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ và chế tài xử phạt hiện hành đã bảo đảm mục tiêu phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thượng tá Công cho hay, với thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện nay, việc tiếp tục duy trì mức xử phạt, mức trừ điểm là cần thiết nhằm duy trì tính ổn định và phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông.

Cạnh đó, thượng tá Công cho biết, nhiều quy định mới đã thay đổi theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Ví dụ như một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện hoặc không tước bằng lái trực tiếp ngay, bỏ quy định về việc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em và các hoạt động kinh doanh vận tải…

Về chế tài xử phạt, cơ quan soạn thảo đã đồng bộ hóa các quy định hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý hồ sơ phương tiện cũng đã hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất, không có các quy định ảnh hưởng nhiều đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, lái xe không cần mang bằng

Cục phó Cục CSGT khẳng định cơ quan soạn thảo đã áp dụng nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó phần lớn quy trình thực hiện trên môi trường mạng; ứng dụng khoa học công nghệ vào thủ tục hành chính từ khâu cấp phép liên quan đến trình tự thủ tục xử phạt vi phạm, tạo điều kiện cho người dân trong quá trình thực thi và thực hiện các quyền của mình.

Thượng tá Công cũng cho biết, để siết chặt quản lý, đồng thời giảm áp lực thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, 2 dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 đã bổ sung các quy định nhằm hướng đến chuyển dịch quản lý thủ công dựa trên giấy tờ sang quản lý công nghệ dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện.

Cục phó CSGT khẳng định không tăng mức phạt tiền khi sửa đổi Nghị định 168 - Ảnh 2.

Sau khi sửa đổi, công nghệ dữ liệu sẽ được áp dụng vào quản lý thay cho quản lý thủ công trên giấy tờ

ẢNH: TIẾN TRẠCH

Trong đó, Cục phó Cục CSGT cho hay, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, cơ quan soạn thảo đã đề xuất phân cấp thẩm quyền, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục và cho phép sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy khi nộp hồ sơ để giảm áp lực về thủ tục, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Lấy ví dụ, thượng tá Công cho hay, các thủ tục liên quan đăng ký phương tiện, đăng kiểm, cấp đổi giấy phép lái xe hiện cơ bản đã thực hiện trên môi trường mạng và tích hợp với định danh điện tử. Người dân sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch có thể được cấp giấy phép lái xe điện tử ngay trên hệ thống để sử dụng khi tham gia giao thông, mà không phải chờ cấp giấy phép lái xe bản cứng truyền thống.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục, trong dự thảo nghị định, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là đối với phương tiện vận tải có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. 

Các nội dung sửa đổi tập trung nâng cao trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải trong quản lý lái xe, phương tiện và thời gian hoạt động nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tin liên quan

Bị phạt 10 tháng tù vì 'xuyên tạc Nghị định 168'

Bị phạt 10 tháng tù vì 'xuyên tạc Nghị định 168'

Người phụ nữ bị tuyên phạt 10 tháng tù với cáo buộc đăng tải 8 video có nội dung xuyên tạc về Nghị định 168/2024.

Sau Nghị định 168, người dân chấp hành cả khi không có CSGT

Khám phá thêm chủ đề

Cục CSGT Sửa đổi, bổ sung Nghị định 168 Sửa Nghị định 168 có tăng mức phạt tiền? Bộ Công an CSGT Thượng tá Phạm Việt Công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận