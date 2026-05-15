Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng cần làm gì khi đã khai thuế?

Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang cho biết đã nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Bảo Hậu về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hộ này hỏi: Vừa qua, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh đã được nâng lên 1 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, hiện có nhiều hộ kinh doanh trước đây thuộc nhóm phải kê khai thuế theo quý theo ngưỡng cũ (500 triệu đồng/năm), đã nộp tờ khai quý 1/2026, nhưng theo quy định mới lại thuộc nhóm không phải kê khai.

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm không phải kê khai thuế theo quý ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hiện nay, trên mạng xã hội và một số trang thông tin pháp luật có nhiều hướng dẫn khác nhau như đề nghị hộ kinh doanh xin hủy tờ khai hoặc khai bổ sung doanh thu bằng 0 đồng. Điều này dẫn đến việc mỗi nơi áp dụng khác nhau, gây lúng túng cho hộ kinh doanh. Vì vậy, trường hợp các hộ đã nộp tờ khai quý 1/2026 theo ngưỡng cũ nhưng nay thuộc diện áp dụng ngưỡng mới, thì cần thực hiện thủ tục gì tiếp theo và có phải tiếp tục kê khai thuế theo quý hay không?

Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang trả lời, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2026 dự kiến dưới 1 tỉ đồng nhưng đã nộp tờ khai mẫu 01/CNKD trong quý 1/2026 thì sẽ thực hiện như sau:

- Về kê khai: Lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân về bằng 0 (không). Hoặc gửi thông báo hủy tờ khai đến cơ quan thuế. Khi hủy tờ khai, hộ kinh doanh phải nộp thông báo các số tài khoản thanh toán, số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Về sổ sách kế toán: Kể từ ngày 29.4, hộ kinh doanh đang sử dụng mẫu số S2a-HKD phải chuyển sang sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD) và Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác nếu có (mẫu số S3a-HKD) ban hành kèm theo Thông tư số 152/2025 của Bộ Tài chính.

Hộ kinh doanh đã khai thuế nhưng doanh thu dưới 1 tỉ xử lý thế nào?

Lưu ý, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phải xuất hóa đơn cho mọi giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ (bao gồm cả bán lẻ cho người mua không lấy hóa đơn).

Cơ quan thuế khẳng định, nếu tổng doanh thu trong năm dưới 1 tỉ đồng, hộ kinh doanh không phải nộp tờ khai thuế định kỳ hàng quý mà chỉ nộp thông báo doanh thu theo mẫu số 01/TKN-CNKD chậm nhất ngày 31.1.2027.