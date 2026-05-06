Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng nên chọn phương pháp nộp thuế nào?

Trong phần góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của Nghị định 68/2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, UBND thành phố Cần Thơ để xuất cơ quan soạn thảo bổ sung quy định chuyển tiếp hướng dẫn thực hiện trong trường hợp người nộp thuế đã chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân có lợi khi áp dụng mức doanh thu 500 triệu đồng nhưng khi áp dụng mức doanh thu 1 tỉ đồng thì phương pháp tính thuế còn lại có lợi hơn.

Bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện trong trường hợp hộ kinh doanh đã chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân có lợi khi áp dụng mức doanh thu 1 tỉ đồng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, UBND thành phố Cần Thơ cho rằng về hướng dẫn thay đổi phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân: Giả sử người nộp thuế có doanh thu năm là 3 tỉ đồng, chi phí hợp lý là 2 tỉ 917 triệu đồng và hoạt động trong ngành phân phối, cung cấp hàng hóa. Số thuế phải nộp nếu tính theo phương pháp thu nhập tính thuế là 12,45 triệu đồng (tính thuế 15% trên thu nhập chịu thuế = doanh thu - chi phí).

Nếu tính theo phương pháp doanh thu tính thuế là 12,5 triệu đồng nếu áp dụng theo ngưỡng chịu thuế trên 500 triệu đồng (doanh thu - 500 triệu đồng x 0,5%). Khi áp dụng ngưỡng chịu thuế trên 1 tỉ đồng thì số thuế phải nộp tính theo phương pháp thu nhập tính thuế là 12,45 triệu đồng; tính theo phương pháp doanh thu tính thuế là 10 triệu đồng (doanh thu - 1 tỉ đồng x 0,5%). Như vậy, trong trường hợp này, nếu được chọn phương pháp tính thuế có lợi, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chọn phương pháp thu nhập tính thuế khi áp dụng ngưỡng 500 triệu đồng và chọn phương pháp doanh thu tính thuế khi áp dụng ngưỡng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, quy định tại điểm d khoản 5 điều 4 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP yêu cầu người nộp thuế phải khai thuế ổn định, điều này tạo sự bất lợi cho người nộp thuế dù không phải lỗi của người nộp thuế mà do sự thay đổi chính sách của cơ quan nhà nước. Vì vậy cần có quy định chuyển tiếp hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp kể trên.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Cần Thơ cũng đề xuất bổ sung quy định chuyển tiếp hướng dẫn đối với trường hợp hộ kinh doanh thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP nếu chưa nộp hoặc không nộp tờ khai thuế mà khi áp dụng ngưỡng 1 tỉ đồng thì thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với hai đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp thu và thể hiện tại dự thảo Nghị định.