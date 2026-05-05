Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất quy định doanh thu tính thuế theo ngành nghề?

Mai Phương
05/05/2026 18:27 GMT+7

Có ý kiến đề xuất nên quy định ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo ngành nghề khác nhau.

Ngày 5.5, Bộ Tài chính công bố bảng tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của Nghị định 68/2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trong đó, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất Ban soạn thảo xem xét việc quy định ngưỡng doanh thu áp dụng cho từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Lý do tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của từng nghề, lĩnh vực kinh doanh là khác nhau. Bên cạnh đó, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm quy định về xác định doanh thu của hộ kinh doanh có hành vi chia tách thành nhiều hộ kinh doanh (căn cứ vào các yếu tố: địa điểm kinh doanh, ngành nghề,mối quan hệ giữa các chủ thể kinh doanh, dòng tiền và các dấu hiệu liên kết khác) nhằm hạn chế việc lợi dụng kẽ hở chính sách để tránh thuế.

Có đề xuất nên quy định ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh cho từng ngành nghề khác nhau

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trả lời góp ý này, Bộ Tài chính cho biết, luật Thuế Thu nhập cá nhân quy định 1 mức doanh thu không chịu thuế thu nhập cá nhân; tại luật Thuế giá trị gia tăng cũng chỉ quy định 1 mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Việc quy định 1 mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đã thực hiện ổn định thời gian qua. Quy định này đảm bảo thống nhất, công bằng một cách tương đối cho các đối tượng nộp thuế. Mức miễn thuế là mức doanh thu phát sinh từ đầu nên chênh lệch về thu nhập ở mức này giữa các ngành nghề, lĩnh vực là không lớn. Khi doanh thu đến mức chịu thuế, thu nhập giữa các ngành nghề/lĩnh vực có sự chênh lệch lớn thì luật Thuế thu nhập cá nhân và luật Thuế giá trị gia tăng đã có quy định mức thuế suất khác nhau để điều tiết cho phù hợp với từng loại hình. Cụ thể, đối với lĩnh vực phân phối, cung cấp hàng hóa thì tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; đối với lĩnh vực dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu thì tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%,tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; đối với lĩnh vực sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu thì tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3% và đối với hoạt động kinh doanh khác tỷ lệ này lần lượt là 1% và 2%.

Bộ Tài chính nhấn mạnh: thay vì quy định mức doanh thu miễn thuế khác nhau, đối với từng ngành nghề/lĩnh vực, luật đã quy định tỷ lệ thuế tính trên doanh thu (%) khác nhau cho từng nhóm ngành. Việc quy định 1 mức doanh thu, không phân biệt theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh đảm bảo thống nhất và cũng tương đồng với kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP, doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chính thức nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm. 

doanh thu Thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh
