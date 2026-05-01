Người cho thuê nhà, bất động sản có phải khai báo toàn bộ tài khoản?

Công thông tin điện tử Chính phủ mới đăng tải thắc mắc của người dân liên quan đến việc thông báo tài khoản ngân hàng khi kê khai thuế. Cụ thể, ông Duy Linh đặt câu hỏi: Khoản 4 điều 13 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ và điểm d khoản 1 điều 4 Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (theo tờ khai 01/CNKD) cho cơ quan thuế. Trong trường hợp một cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản (hay cho thuê nhà), liệu có cần thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý hay không?

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế tỉnh An Giang dẫn quy định tại khoản 4 điều 13 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ, theo đó hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử tất cả các tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, cũng như các ví điện tử mở tại tổ chức trung gian thanh toán, có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở quy định này, cơ quan thuế khẳng định: đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bao gồm cả trường hợp cho thuê bất động sản đều phải thực hiện thông báo đầy đủ các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế theo quy định.

Cá nhân cho thuê nhà, bất động sản phải khai báo tất cả tài khoản ngân hàng và ví điện tử với cơ quan thuế ẢNH: TNO

Một cá nhân khác là bà Hằng Ni (Tây Ninh) hỏi: theo Nghị định số 68/2026 của Chính phủ, trường hợp tổ chức thuê bất động sản của cá nhân và có thỏa thuận khai, nộp thuế thay thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế xác định theo kỳ thanh toán tiền thuê. Ví dụ: Hợp đồng thuê quy định doanh nghiệp thanh toán tiền thuê vào ngày 15 hằng tháng. Vậy thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp này được xác định là ngày nào?

Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời: Căn cứ điểm đ, e khoản 3 điều 8 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ, trường hợp tổ chức thuê bất động sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê bất động sản có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế thay, nộp thuế thay thì tổ chức thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế xác định theo kỳ thanh toán tiền thuê bất động sản.

Trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản thì cá nhân cho thuê bất động sản phải trực tiếp khai thuế; Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót...".

Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau: …Trường hợp tổ chức khai thay cá nhân cho thuê bất động sản thì thời hạn khai thuế xác định theo kỳ thanh toán. Trường hợp có nhiều kỳ thanh toán trong tháng thì khai theo tháng.

Đồng thời, luật Quản lý thuế số 38/2019 nêu rõ, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng; Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế đáp ứng của công ty, công ty khai thay cá nhân cho thuê bất động sản thực hiện kê khai theo quy định tại Thông tư số 18/2026 và theo quy định tại luật Quản lý thuế.