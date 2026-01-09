Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Cá nhân bị phạt đến 200 triệu đồng khi mua bán, cho mượn tài khoản ngân hàng

Mai Phương
Mai Phương
09/01/2026 09:03 GMT+7

Cá nhân sẽ bị xử phạt khi mua bán, cho mượn tài khoản thanh toán hay ví điện tử.

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nêu rõ, cá nhân vi phạm liên quan đến hoạt động tài khoản ngân hàng sẽ bị xử phạt kể từ ngày 9.2. Cụ thể, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán, thuê, cho thuê tài khoản thanh toán, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản đến dưới 10 tài khoản sẽ bị phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng. So với quy định hiện hành, mức xử phạt này đã tăng gấp nhiều lần, khi trước đây chỉ dao động từ 40 - 50 triệu đồng.

Cá nhân bị phạt đến 200 triệu đồng khi mua bán, cho mượn tài khoản ngân hàng- Ảnh 1.

Cá nhân nếu mua, bán, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trường hợp vi phạm với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, mức phạt được nâng lên từ 150 - 200 triệu đồng. Trong khi đó, theo quy định cũ, mức phạt tối đa đối với hành vi này chỉ ở ngưỡng 100 triệu đồng. Mức xử phạt này cũng áp dụng cho một số hành vi khác như sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở và sử dụng tài khoản thanh toán khi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản thân các ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng giấy tờ tùy thân đã hết hạn trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng thuộc diện bị xử phạt theo nghị định mới. Đối với hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh, mức phạt sẽ từ 200 - 250 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức 100 - 150 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, nếu cá nhân mua bán, thuê, cho thuê, mượn hay cho mượn ví điện tử với số lượng từ 1 ví đến dưới 10 ví thì bị phạt từ 50 - 100 triệu đồng; nếu số lượng trên 10 ví điện tử thì bị phạt từ 100 - 120 triệu đồng. Tương tự đối với hành vi cho thuê, mua, bán mở hộ thẻ ngân hàng cũng bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng và số tiền phạt tăng lên đến 200 triệu đồng khi số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Nghị định 340/2025 còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, người vi phạm buộc phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước; tịch thu tang vật, phương tiện để thực hiện các hành vi vi phạm.

