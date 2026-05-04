VNG ghi nhận lợi nhuận trở lại trong quý đầu năm nay

Công ty cổ phần Tập đoàn VNG (mã chứng khoán VNZ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.785 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng mạnh 154% so với cùng kỳ, đạt 470 tỉ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỉ đồng, tiếp nối đà phục hồi nhờ doanh thu tăng trưởng trên 2 chữ số của nhiều mảng kinh doanh chủ lực cùng kỷ luật chi phí hiệu quả.

Nhận định về kết quả này, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, cho rằng có thể thấy rõ các mảng kinh doanh của công ty không còn tăng trưởng riêng biệt. Cả 4 mảng đang tăng trưởng cùng nhau như một hệ sinh thái thống nhất, giúp cho hiệu quả khai thác doanh thu của tập đoàn được nâng lên rõ rệt. Kết hợp điều này với kỷ luật vận hành, công ty có thể tái đầu tư mạnh hơn cho những hạng mục có tiềm năng tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong những lĩnh vực mà dữ liệu, người dùng, AI và hạ tầng có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. VNG cũng sẽ mở rộng quy mô theo định hướng này trong giai đoạn tới.

Trong kết quả kinh doanh, mảng Games & Entertainment tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất của tập đoàn, với doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ lên 1.938 tỉ đồng, được thúc đẩy bởi mức tăng 48% của tổng booking, đạt 2.461 tỉ đồng. Số lượng người dùng hoạt động theo quý đạt 60,7 triệu, tăng 2% so với cùng kỳ. Song song, Zalo và AI cũng ghi nhận doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ lên 506 tỉ đồng. Trên nền tỷ lệ người dùng toàn quốc đạt 81%, năng lực thương mại hóa đang tăng tốc với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm giải pháp dành cho doanh nghiệp Zalo Business Solutions. Đồng thời, Zalopay là điểm sáng nổi bật nhất trong quý khi doanh thu tăng tới 117% lên 216 tỉ đồng. Số lượng người dùng hoạt động cũng tăng song hành 33%, trong khi tổng giá trị thanh toán tăng tới 84% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ tài chính tăng mạnh 507% nhờ hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện. Zalopay cũng mở rộng hạ tầng thông qua giải pháp thanh toán "Tap to Pay" sử dụng công nghệ NFC hợp tác với Visa, đồng thời phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán QR quốc tế tại năm thị trường châu Á trọng điểm. Mảng kinh doanh B2B - GreenNode - cũng ghi nhận doanh thu 170 tỉ đồng trong bối cảnh mảng này đang tái định hướng năng lực hạ tầng sang các giải pháp AI có giá trị cao hơn. Doanh thu từ dịch vụ Cloud tăng 44% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu AI Cloud tăng gấp bốn lần, riêng mảng giải pháp tài chính - ngân hàng tăng tới 82% so với cùng kỳ...