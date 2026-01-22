Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Zalo bị phạt 810 triệu đồng đối với 6 hành vi vi phạm

Anh Quân
Anh Quân
22/01/2026 15:56 GMT+7

VNG (đơn vị vận hành Zalo) bị phạt tổng số tiền 810 triệu đồng, sau khi mắc hàng loạt vi phạm liên quan đến quyền lựa chọn và bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trên nền tảng này.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương), VNG đã mắc phải 6 nhóm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đáng chú ý nhất trong số này là các vi phạm liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân (liên quan đến điều khoản mới của Zalo) - vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực công nghệ.

Zalo bị phạt 810 triệu đồng vì vi phạm quy định về dữ liệu người dùng - Ảnh 1.

Nếu không đồng ý điều khoản mới của Zalo, tài khoản của người dùng sẽ bị xóa sau 45 ngày

Ảnh: CTV

Cụ thể, ứng dụng Zalo đã không thiết lập phương thức để người dùng được quyền lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp. Đồng thời, nền tảng này cũng thiếu cơ chế cho phép người dùng từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo hoặc các hoạt động thương mại khác. Điều này đồng nghĩa với việc người sử dụng bị đặt vào thế thụ động trong việc kiểm soát dữ liệu của chính mình.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng chỉ rõ các vi phạm về tính minh bạch trong vận hành. VNG đã không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tại vị trí dễ nhìn thấy trên ứng dụng hay trang web. Các điều kiện giao dịch chung của ứng dụng cũng chứa đựng những điều khoản không được phép quy định theo luật, đồng thời thiếu thông tin cụ thể về thời điểm áp dụng.

Zalo bị phạt 810 triệu đồng vì vi phạm quy định về dữ liệu người dùng

Trước đó, vào ngày 31.12.2025, Zalo gửi thông báo tới người dùng về việc cập nhật chính sách thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy các cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và công khai theo quy định.

Cùng với quyết định xử phạt tài chính, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu VNG chấm dứt ngay các hành vi vi phạm. Phía VNG cho biết sẽ chủ động phối hợp với cơ quan quản lý để rà soát lại toàn bộ chính sách.

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị vận hành Zalo đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang hoàn thiện các nội dung còn lại để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

6 hành vi vi phạm của Zalo:

  1. Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin.
  2. Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.
  3. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.
  4. Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.
  5. Không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định.
  6. Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia VNG Ứng dụng nhắn tin OTT bảo mật dữ liệu dữ liệu cá nhân
