Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu của VNG được bán với giá 10 tỉ USD

Quang Thuần
Quang Thuần
05/02/2026 15:34 GMT+7

Ngày 4.2, ST Telemedia đã bán toàn bộ cổ phần cho liên doanh của Mỹ và Singapore. Tại Việt Nam, ST Telemedia đang hợp tác với Công ty VNG để vận hành trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp này.

Được thành lập vào năm 2014 bởi cổ đông sáng lập là ST Telemedia, STT GDC (Trung tâm Dữ liệu toàn cầu ST Telemedia) có trụ sở tại Singapore, là một trong những công ty cung cấp trung tâm dữ liệu cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại các quốc gia bao gồm Singapore, Anh, Đức, Italia, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Malaysia. Tại Việt Nam, STT GDC thông qua hợp tác chiến lược để vận hành trung tâm dữ liệu cùng VNG. Hợp tác này bao gồm việc vận hành Trung tâm dữ liệu STT VNG tại Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM) và thành lập một Trung tâm dữ liệu mới - tên gọi STT VNG Ho Chi Minh City 2, tổng phụ tải điện CNTT đạt hơn 69MW.

Doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu của VNG được bán với giá 10 tỉ USD- Ảnh 1.

Đại diện ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) và VNG tại lễ ra mắt liên doanh và ký kết hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

ẢNH: NVCC

Ngày 4.2, Tập đoàn đầu tư toàn cầu KKR (Mỹ) và tập đoàn công nghệ truyền thông Singtel (Singapore) đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với ST Telemedia. Theo đó, quỹ liên doanh do KKR cùng với Singtel quản lý sẽ mua lại 82% cổ phần (còn lại) của STT GDC từ cổ đông sáng lập là tập đoàn ST Telemedia, với tổng giá trị giao dịch khoảng 6,6 tỉ SGD (tương đương khoảng 5,1 tỉ USD).

Trước đó, liên doanh này đã đầu tư khoảng 1,3 tỉ USD vào STT GDC thông qua cổ phiếu ưu đãi và chứng quyền trong năm 2024. Kể từ khi nhận được khoản đầu tư này, STT GDC đã mở rộng danh mục dự án công nghệ hạ tầng đang phát triển từ 1,4GW năm 2024 lên hơn 1,7GW.

Sau khi các giao dịch được hoàn tất, KKR và Singtel sẽ lần lượt sở hữu 75% và 25% cổ phần của STT GDC, bao gồm cả việc chuyển đổi các cổ phiếu ưu đãi có thể hoàn lại hiện hữu mà cả KKR và Singtel đang nắm giữ tại doanh nghiệp này. Dự kiến, giao dịch sẽ được hoàn tất vào giữa năm 2026 tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện hoàn tất thông lệ, bao gồm việc chấp thuận của các cơ quan quản lý liên quan. Thương vụ này tương ứng với giá trị doanh nghiệp ước tính đạt 13,8 tỉ SGD (khoảng 10,9 tỉ USD), bao gồm các hỗ trợ về tài chính và chi phí đầu tư cho các dự án đã cam kết triển khai.

Tại Việt Nam, liên doanh KKR và Singtel khẳng định thương vụ mua lại sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, cam kết dịch vụ khách hàng hay đội ngũ nhân sự của STT GDC tại các thị trường, bao gồm Việt Nam. STT GDC khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng số bền vững, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển ứng dụng AI.

Hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Học viên sẽ được miễn phí đào tạo và nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
